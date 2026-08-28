Video cứu nạn nhân khỏi đường hầm ngập bùn sau lũ quét kinh hoàng ở Nepal

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh quân đội Nepal giải cứu 2 người khỏi đường hầm của nhà máy thủy điện ở Rasuwa, Nepal.

Theo video do quân đội Nepal cung cấp, các binh sĩ phải dùng sức kéo trượt những người đàn ông trên mặt đất trơn trượt, phủ đầy mảnh vụn và cõng họ xuống một con dốc dựng đứng để đi đến nơi an toàn sau 48h mắc kẹt trong đường hầm của nhà máy thủy điện, do trận lũ quét gây ra.

Tuy nhiên, chiến dịch cứu hộ phức tạp này ngày càng trở nên khó khăn hơn do địa hình hiểm trở và điều kiện nguy hiểm. Quân đội Nepal cũng tăng cường nỗ lực cứu hộ xung quanh dự án thủy điện ở Rasuwa vào sáng 28/8.

Khu vực Rasuwa ở Nepal, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai là nơi đặt nhiều dự án thủy điện trên sông Trishuli.

Trước đó, truyền thông nhà nước Nepal đưa tin có 60 nhân viên mất tích tại dự án thủy điện đang xây dựng sau khi lũ lụt gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”. Trong sự việc khác, có ít nhất 9 nhân viên từ 2 công ty năng lượng Hàn Quốc đang làm việc tại một nhà máy thủy điện dọc theo con sông cũng được báo cáo mất tích.

Giới chức Nepal công bố danh sách 114 người nước ngoài được cứu sống sau trận lũ lụt thảm khốc ở nước này, mang lại niềm hy vọng rất cần thiết cho những gia đình đang chờ đợi tin tức về những người thân yêu mất tích của họ.

Hiện tại, Cơ quan Giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal(NDRRMA) vẫn đang cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới tại huyện Rasuwa, kêu gọi người dân và lực lượng cứu hộ trong khu vực phải hết sức cảnh giác, tìm nơi an toàn nếu cảm thấy nguy hiểm.

Quan chức Nepal cũng cho biết mực nước đang dâng cao và người dân ở những khu vực có nguy cơ đang đổ xô đến vùng đất cao hơn sau khi có tin hồ chứa nước tràn bờ. Hồ chắn là vùng nước được hình thành khi mảnh vụn chặn dòng sông. Hồ này được hình thành sau trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng hôm 26/8.

Trong khi tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ buộc tạm dừng các hoạt động tìm kiếm tại huyện Gyirong với lý do “khả năng thực sự” xảy ra vụ sạt lở đất hoặc lũ lụt lớn khác.