Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh riêng từ hôm nay

(VTC News) -

Nghị định 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo Nghị định, đối tượng định danh địa điểm gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh; các cấu trúc vật lý có thể được xác định bằng vị trí hoặc địa chỉ; các đối tượng khác theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định.

Các đối tượng thuộc danh mục bí mật Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Mã định danh gồm 12 chữ số

Theo quy định, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh địa điểm duy nhất, bảo đảm không trùng lặp và tính ổn định. Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.

Việc xác lập mã được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu do các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nguồn dữ liệu khác cung cấp.

Từ 1/9, mỗi thửa đất và công trình xây dựng được định danh bằng mã số điện tử. (Ảnh minh hoạ)

Mã định danh địa điểm có khả năng liên kết, tích hợp, kết nối và chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.

Cùng với mã định danh, cơ sở dữ liệu định danh địa điểm còn chứa nhiều thông tin liên quan đến địa điểm.

Trong đó, nhóm dữ liệu công khai gồm đối tượng định danh địa điểm; địa chỉ; lối tiếp cận địa điểm; mã bưu chính; tọa độ địa điểm; thửa đất; trạng thái hoạt động; tên địa điểm; dấu hiệu nhận biết địa điểm; mã địa chỉ và thông tin mô tả địa chỉ.

Một số thông tin không công khai gồm thông tin kết cấu của địa điểm; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông tin địa không gian ba chiều; cơ quan chủ quản dữ liệu; chủ sở hữu hoặc người sử dụng địa điểm và các thông tin khác được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tra cứu thông tin trên VNeID

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Đối với thông tin của chính mình, tổ chức, cá nhân được khai thác theo quy định. Việc khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân khác phải được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý địa điểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đáng chú ý, Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thành phần hồ sơ nếu thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu định danh địa điểm được thực hiện thông qua VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc các phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu khác theo quy định.

Tuy nhiên, việc Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9 không đồng nghĩa tất cả thửa đất, công trình trên cả nước đều đồng loạt có mã định danh hiển thị trên VNeID ngay trong ngày này.

Theo quy định chuyển tiếp, đối với các đối tượng định danh địa điểm đã có đầy đủ thông tin tối thiểu, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để xác lập mã định danh.

Đối với những trường hợp chưa có đầy đủ thông tin tối thiểu, các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Công an xây dựng lộ trình thu thập, bổ sung và đồng bộ dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm được xây dựng tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Công an quản lý.