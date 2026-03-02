Làm thế nào để tra cứu mã định danh bất động sản?

(VTC News) -

Từ 1/3, mỗi bất động sản đưa vào quản lý và giao dịch sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng, theo quy định tại Nghị định 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, người dân có thể tra cứu, xác nhận thông tin bất động sản thông qua: Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương; Các thủ tục xác nhận thông tin khi công chứng hợp đồng; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan có thẩm quyền vận hành.

Để được cấp quyền khai thác thông tin, dữ liệu, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp yêu cầu khai thác thông tin: Trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Bộ Xây dựng cấp quyền truy cập thông tin bằng hình thức điện tử hoặc theo mẫu thông báo.

Bước 3: Người yêu cầu thanh toán chi phí khai thác thông tin theo quy định.

Bước 4: Bộ Xây dựng xem xét yêu cầu trong không quá 7 ngày

Bước 5: Bộ Xây dựng thông báo quyết định, trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng, được quản lý trong hệ thống thông tỉn, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

(Ảnh minh họa: Minh Đức).

Cấu trúc của mã được tạo lập tự động trên hệ thống, bao gồm các trường thông tin: Mã định danh thửa đất - mã số thông tin dự án, công trình xây dựng - mã định danh địa điểm (nếu có) - bất động sản là nhà ở/phần điện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng.

Dữ liệu về mã định danh bất động sản sẽ được công bố tại Cổng thông tin hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng địa phương.

Hệ thống dữ liệu này được Bộ Xây dựng quản lý thống nhất trên toàn quốc, trong khi UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật tại địa phương. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật và công khai mã định danh của từng sản phẩm trong dự án của mình lên hệ thống thông tin quốc gia.

Theo Nghị định, các đối tượng chính được phép tiếp cận dữ liệu là cơ quan Nhà nước gồm: Các đơn vị quản lý về xây dựng, đất đai như Bộ Xây dựng, thuế, công an và tòa án được khai thác toàn bộ hệ thống để phục vụ quản lý Nhà nước, thực thi pháp luật và giải quyết tranh chấp. UBND cấp tỉnh được khai thác toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm vi địa phương.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu mang tính chất chuyên ngành, chi tiết về nhà ở và thị trường bất động sản phải gửi phiếu yêu cầu cho Bộ Xây dựng bằng cách nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan Bộ Xây dựng hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Theo phụ lục VI ban hành kèm Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mã định danh bất động sản và thông tin chi tiết liên quan thuộc danh mục dữ liệu thu phí. Do đó, cá nhân hoặc tổ chức muốn khai thác các thông tin này không thể tra cứu tự do mà phải gửi phiếu đề nghị cấp quyền khai thác đến cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi được cấp quyền truy cập.

Với mã định danh bất động sản, trước khi mua nhà, người dân có thể yêu cầu chủ đầu tư hoặc bên bán cung cấp mã của sản phẩm, sau đó đối chiếu với dữ liệu trong hệ thống để kiểm tra tình trạng pháp lý, dự án có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh hay không, sản phẩm có bị trùng lặp, chuyển nhượng nhiều lần hoặc vướng ràng buộc pháp lý nhằm kiểm chứng độc lập trước khi đặt cọc hoặc ký hợp đồng. Đây là bước “soi hồ sơ” quan trọng giúp hạn chế rủi ro khi giao dịch.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mã định danh bất động sản được xây dựng nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhất quán thông tin bất động sản trên toàn quốc, giúp cơ quan quản lý và người dân dễ tra cứu thông tin pháp lý, lịch sử giao dịch và thuộc tính tài sản.

Đồng thời, kết nối và chuẩn hóa dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản trong hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ở các bộ ngành, địa phương; hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn các giao dịch bất động sản, giảm thiểu sai sót, trùng lặp, tranh chấp và gian lận thông tin. Ngoài ra giúp gia tăng tính chính xác, minh bạch trong giao dịch mua bán, thế chấp, chuyển nhượng khi các thông tin liên quan được liên kết với mã định danh.