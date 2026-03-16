Michael B. Jordan thắng giải Oscar, vượt mặt Leonardo DiCaprio

Trong đêm trao giải Oscar lần thứ 98, chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc đã gọi tên Michael B. Jordan. Anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke và Wagner Moura.

Khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng, nam diễn viên nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán phòng. Trong bài phát biểu nhận giải, Jordan xúc động gửi lời cảm ơn gia đình bay từ Ghana sang Mỹ để có mặt tại buổi lễ. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Ryan Coogler cùng toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên của Sinners.

Tài tử Michael B Jordan nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên đồng thời tri ân những người đã đặt nền móng cho sự nghiệp của mình và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Anh chia sẻ mong muốn luôn theo đuổi nghề nghiệp chân chính và nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Chiến thắng này khá gây cấn giữa Michael B. Jordan và các ứng viên. Trước đó, Jordan giành giải tại Screen Actors Guild Awards, giải thưởng quan trọng của Hiệp hội Diễn viên thường được xem là “phong vũ biểu” cho Oscar.

Trong Sinners, Michael B. Jordan đảm nhận cùng lúc hai vai diễn: hai anh em sinh đôi Smoke và Stack với tính cách hoàn toàn trái ngược.

Smoke là người điềm tĩnh, thận trọng, trong khi Stack phóng khoáng, liều lĩnh và dễ sa vào cám dỗ. Khi Stack biến thành ma cà rồng, Smoke buộc phải đối diện với quyết định đau đớn: kết liễu chính người anh em của mình.

Để thể hiện hai nhân vật rõ rệt, Jordan xây dựng sự khác biệt từ cử chỉ, ánh mắt đến giọng nói. Anh cũng làm việc với huấn luyện viên phương ngữ Beth McGuire, người từng hợp tác với anh trong Black Panther, nhằm tạo nên hai cá tính riêng biệt trên màn ảnh.

Sinners đánh dấu lần thứ năm Michael B. Jordan hợp tác với đạo diễn Ryan Coogler - người từng làm nên thành công của Fruitvale Station và loạt phim Creed.

Sinners do Ryan Coogler đạo diễn với kinh phí khoảng 90 triệu USD, Sinners là một trong những dự án Hollywood được chú ý nhất năm qua.

Phim lấy bối cảnh năm 1932 tại miền Nam nước Mỹ, trong thời kỳ luật phân biệt chủng tộc Jim Crow còn tồn tại. Câu chuyện xoay quanh hai anh em sinh đôi trở về quê nhà - thị trấn nhỏ nơi cộng đồng người da màu sinh sống và nổi tiếng với truyền thống âm nhạc.

Tạo hình của nam tài tử trong phim "Sinners".

Sau một buổi tiệc, sự xuất hiện của một nhóm người da trắng đã kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ lạ. Khi những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra, cộng đồng nơi đây phải đối mặt với một thế lực ma cà rồng khát máu.

Michael B. Jordan, 39 tuổi, là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm với vai diễn trong Hardball (2001), đóng cùng Keanu Reeves. Sau đó, Jordan gây chú ý khi tham gia loạt phim truyền hình The Wire, rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua Friday Night Lights và Parenthood.

Trong bối cảnh các vai chính điện ảnh dành cho diễn viên da màu còn hạn chế, Jordan từng phải kiên trì thử vai để tìm cơ hội. Bước ngoặt đến khi anh tham gia bom tấn Black Panther, giúp tên tuổi vươn tầm quốc tế.

Ngoài diễn xuất, Jordan còn điều hành công ty sản xuất Outlier Society và thử sức ở vai trò đạo diễn với Creed III, bộ phim đạt hơn 276 triệu USD doanh thu toàn cầu. Năm 2020, anh được tạp chí People vinh danh là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới”.