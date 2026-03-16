Dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

Diễn viên Rose Byrne đẹp sang trọng trên thảm đỏ. Cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2026. Đề cử này đến từ vai diễn của cô trong bộ phim "If I Had Legs I'd Kick You". Trước đó, cô cũng đã giành giải Quả cầu vàng cho vai diễn này.