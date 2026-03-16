Dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

Emma Stone gây ấn tượng trên thảm đỏ Oscar 2026 với bộ trang phục mang hơi hướng thời trang thập niên 1990. Tại lễ trao giải năm nay, cô tiếp tục được chú ý khi hướng tới tượng vàng thứ ba nhờ vai diễn trong “Bugonia”, tác phẩm mới nhất đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa cô và đạo diễn Yorgos Lanthimos.
Minh tinh 63 tuổi Demi Moore xuất hiện tại thảm đỏ với bộ váy lông vũ. Thiết kế màu xanh lá đậm ánh kim gây chú ý trên thảm đỏ, tiếp tục cho thấy phong cách táo bạo của nữ diễn viên trong thời gian gần đây.
Minh tinh Jessie Buckley xinh đẹp, dự đoán "nắm trong tay" tượng vàng Oscar 2026 hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc", diện thiết kế của Chanel đến thảm đỏ.
Nicole Kidman diện chiếc đầm trắng hồng đính lông vũ gây chú ý trên thảm đỏ Oscar.
Teyana Taylor diện thiết kế được may đo riêng từ Chanel cho lần xuất hiện đầy ấn tượng này tại lễ trao giải Oscar 2026.
Shayna McHayle - mỹ nhân của phim “One Battle After Another" xuất hiện lộng lẫy.
Elle Fanning xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế mang cảm hứng “công chúa mùa đông” của Givenchy. Tại Oscar năm nay, Elle Fanning nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong “Sentimental Value”.
Ngôi sao "F1" Kerry Condon gợi cảm trong trang phục đen huyền bí.
Ejae - giọng ca chính hát ca khúc "KPop Demon Hunters" diện trang phục ánh kim.
Diễn viên Rose Byrne đẹp sang trọng trên thảm đỏ. Cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2026. Đề cử này đến từ vai diễn của cô trong bộ phim "If I Had Legs I'd Kick You". Trước đó, cô cũng đã giành giải Quả cầu vàng cho vai diễn này.
Bên cạnh dàn mỹ nhân, các nam diễn viên cũng thu hút sự chú ý. Milo Manheim, ngôi sao của loạt phim "Zombies" trên kênh Disney Channel xuất hiện đầy nam tính. Anh được quan tâm khi sẽ đảm nhận vai nam chính trong bản live action của "Tangled".
Tài tử Joe Alwyn lịch lãm trên thảm đỏ Oscar.
Jacob Elordi - nam thần cao 1m96 đang gây sốt của phim "Đồi gió hú".
