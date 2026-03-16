Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2026: Minh tinh 75 tuổi giành giải 'Nữ phụ xuất sắc'

Phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đã giành giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất

Trước khi bước vào mùa Oscar, nữ diễn viên đã liên tiếp ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, trong đó có Critics Choice Awards và Screen Actors Guild Awards.

Trong phim, nhân vật của Madigan mang màu sắc lạnh lẽo, bí ẩn và đầy ám ảnh, góp phần đẩy cao bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ câu chuyện.

Conan O'Brien có phần phát biểu hài hước mở màn lễ trao giải Oscar lần thứ 98. Lần thứ 2 dẫn dắt sự kiện danh giá, ông tận hưởng sân khấu khi đã quen với vai trò MC.

Trước khi những tượng vàng danh giá được trao trên sân khấu, thảm đỏ của lễ trao giải luôn là tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood. Thảm đỏ Oscar từ lâu cũng trở thành sân khấu thời trang ấn tượng, nơi các ngôi sao xuất hiện trong những bộ trang phục được chuẩn bị công phu.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đang diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Đây là sự kiện tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua. Danh hài Conan O'Brien đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp ông giữ vị trí này.

Cuộc đua giành tượng vàng năm nay được dự báo nhiều kịch tính. Tâm điểm của mùa giải năm nay là Sinners của đạo diễn Ryan Coogler với kỷ lục với 16 đề cử. Đây là tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này. Phim kết hợp yếu tố kinh dị, tội phạm và siêu nhiên, lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ những năm 1930.

10 tác phẩm được đề cử hạng mục "Phim xuất sắc nhất" tại Oscar 2026.

Khi ra mắt vào tháng 4/2025, Sinners cũng gây tiếng vang lớn tại phòng vé khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong 15 năm, kể từ sau Inception của đạo diễn Christopher Nolan. Chính vì vậy, Sinners đang là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng cao nhất của Oscar năm nay.

Ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc", Ryan Coogler sẽ cạnh tranh cùng Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another), Joachim Trier (phim Sentimental Value), Chloé Zhao (phim Hamnet) và Josh Safdie (phim Marty Supreme). Đây là một trong những bảng đề cử cân bằng nhất của mùa giải năm nay khi mỗi đạo diễn đều sở hữu tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Cuộc đua "Nam diễn viên chính xuất sắc" cũng thu hút sự quan tâm với sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke và Wagner Moura.

Trong đó, Chalamet và Jordan được nhắc đến nhiều nhờ các giải thưởng tiền Oscar trước đó. Vai diễn trong Marty Supreme giúp Chalamet giành chiến thắng tại Critics' Choice Awards và Quả cầu vàng, trong khi Michael B. Jordan được vinh danh tại giải SAG nhờ màn thể hiện trong Sinners.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc", Jessie Buckley được đánh giá là ứng viên nổi bật nhờ vai diễn trong Hamnet. Cô gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng sắc thái, và dường như không có đối thủ khi đã “càn quét” hoàn toàn các giải thưởng trước đó.

Trước thềm Oscar, nữ diễn viên đã giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng lớn như SAG, BAFTA, Critics' Choice và Quả cầu vàng.

Jessie Buckley và Michael B. Jordan đang là 2 cái tên hàng đầu cho giải "Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc".

Các hạng mục diễn xuất phụ cũng có sự cạnh tranh đáng chú ý. Teyana Taylor, Amy Madigan và Wunmi Mosaku là những gương mặt được chú ý cho giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Ở phía nam, Sean Penn, Delroy Lindo và Stellan Skarsgård nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu.

Với hạng mục "Phim quốc tế hay nhất", Sentimental Value của Na Uy và The Secret Agent của Brazil đang là hai ứng cử hàng đầu giành chiến thắng. Trong khi đó, KPop Demon Hunters cũng đang nắm chắc phần thắng ở đề cử "Phim hoạt hình xuất sắc".

Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Oscar bổ sung hạng mục "Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất" (Best Casting) vào danh sách trao giải chính thức.