Ai sẽ giành tượng vàng Oscar 2026?

Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 98 sẽ diễn ra tối 15/3 tại Dolby Theatre ở Los Angeles (Mỹ), tức khoảng 5h30 ngày 16/3 theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện điện ảnh lớn nhất năm, tôn vinh những bộ phim và cá nhân xuất sắc của công nghiệp điện ảnh thế giới.

Ngay trước giờ G, giới chuyên môn và truyền thông quốc tế liên tục đưa ra dự đoán về các ứng viên có khả năng chiến thắng. Tâm điểm của mùa giải năm nay xoay quanh hai bộ phim nổi bật: Sinners và One Battle After Another.

“Sinners” gây choáng với kỷ lục 16 đề cử

Sinners của đạo diễn Ryan Coogler đang là bộ phim thu hút chú ý lớn khi nhận tới 16 đề cử - con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử gần một thế kỷ của Oscar.

Tác phẩm gây ấn tượng nhờ cách kết hợp nhiều yếu tố thể loại như kinh dị, tội phạm và siêu nhiên, lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ những năm 1930. Phim xoay quanh câu chuyện về những thế lực bí ẩn và các cuộc xung đột tội phạm trong xã hội đầy biến động.

Không chỉ lập kỷ lục đề cử, bộ phim còn giành chiến thắng quan trọng tại Screen Actors Guild Awards (SAG) với giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất. Phim cũng được vinh danh tại giải thưởng của Writers Guild of America.

Theo tổng hợp từ nhiều chuyên trang điện ảnh, tờ Variety xếp Sinners ở vị trí số một trong danh sách dự đoán cho hạng mục Phim hay nhất. Nếu chiến thắng, bộ phim có thể tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử giải thưởng.

“One Battle After Another” – ứng viên được giới phê bình ủng hộ

One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson lại được nhiều nhà phê bình đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua tới tượng vàng.

Bộ phim giành hàng loạt giải thưởng quan trọng trong mùa giải tiền Oscar như Golden Globe Awards, BAFTA Awards, giải của Directors Guild of America (DGA), Producers Guild of America (PGA) và Writers Guild of America (WGA).

Trong lịch sử Oscar, hiếm có bộ phim nào chiến thắng gần như toàn bộ các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như vậy mà lại thất bại ở hạng mục Phim hay nhất.

Bản thân Paul Thomas Anderson cũng là trường hợp đặc biệt. Dù đã có 14 đề cử Oscar trong sự nghiệp, ông vẫn chưa từng giành tượng vàng. Chính vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng mùa giải năm nay có thể là thời điểm thích hợp để Viện Hàn lâm vinh danh nhà làm phim này.

Cuộc đua gay cấn của các đạo diễn

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Paul Thomas Anderson sẽ cạnh tranh với nhiều nhà làm phim tên tuổi khác gồm Ryan Coogler, Joachim Trier, Chloé Zhao và Josh Safdie.

Đây được đánh giá là một trong những bảng đề cử cân bằng và thú vị nhất của mùa giải năm nay khi mỗi đạo diễn đều có tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đáng chú ý, cả 5 đạo diễn này đều đồng thời nhận đề cử ở hạng mục biên kịch. Trong lịch sử 98 năm của Oscar, trường hợp này chỉ xảy ra rất ít lần, cho thấy xu hướng ngày càng đề cao những nhà làm phim đa tài, vừa đạo diễn vừa trực tiếp tham gia viết kịch bản.

Nhiều tên tuổi lớn về diễn xuất

Cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke và Wagner Moura.

Trong đó, Timothée Chalamet từng gây chú ý khi giành chiến thắng tại Critics’ Choice Awards và Quả cầu vàng nhờ vai diễn trong Marty Supreme. Tuy nhiên, cơ hội của nam diễn viên trẻ được cho là suy giảm sau một số tranh cãi gần đây.

Ngược lại, Michael B. Jordan đang được đánh giá cao nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Sinners, còn Leonardo DiCaprio vẫn là cái tên được kỳ vọng nhờ bề dày kinh nghiệm và sức ảnh hưởng tại Hollywood.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Jessie Buckley nổi lên như ứng viên sáng giá với vai diễn trong Hamnet. Trước thềm Oscar, nữ diễn viên đã giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng lớn như SAG, BAFTA, Critics’ Choice và Quả cầu vàng, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua tượng vàng.

Các hạng mục giải thưởng phụ

Ở các hạng mục diễn xuất phụ, cuộc cạnh tranh cũng rất đáng chú ý. Bên phía nam có sự góp mặt của Sean Penn, Delroy Lindo và Stellan Skarsgård, trong khi phía nữ có Teyana Taylor, Amy Madigan và Wunmi Mosaku.

Ngoài ra, hạng mục Phim quốc tế hay nhất cũng thu hút sự chú ý với hai ứng viên nổi bật là Sentimental Value của Na Uy và The Secret Agent của Brazil.

Trong khi đó, bộ phim K-Pop Demon Hunters được nhiều chuyên gia dự đoán có cơ hội lớn giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Cuộc cạnh tranh giữa Sinners và One Battle After Another, cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn ở các hạng mục diễn xuất, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người yêu điện ảnh trên toàn thế giới.