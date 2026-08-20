Messi ghi bàn thắng đầu tiên ở MLS sau World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 20/8, Lionel Messi ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi cha anh qua đời, trong trận Inter Miami hòa Philadelphia Union 2-2 tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

Phút 26 trên sân Subaru Park, Messi thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng vào lưới, giúp Miami dẫn 2-1 trong hiệp một. Sau khi ghi bàn, anh được các đồng đội chạy đến ôm chúc mừng.

Ngôi sao 39 tuổi cũng kiến tạo bàn thắng đầu tiên của đội nhà. Phút 21, anh phối hợp với Daniel Pinter trước khi chuyền sang cánh trái cho Luis Suarez, tạo điều kiện để tiền đạo Uruguay kiến tạo cho Pinter gỡ hòa 1-1.

Messi ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi cha anh qua đời. (Ảnh: Reuters)

Siêu sao người Argentina để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu và được chấm 7,8 điểm, cao nhất trong đội hình Inter Miami. Tuy nhiên, màn trình diễn của Messi không đủ để giúp đội khách giành trọn 3 điểm khi những sai sót nơi hàng phòng ngự khiến họ bị Philadelphia Union cầm hòa 2-2.

Trận hòa này giúp nhà đương kim vô địch MLS Cup Inter Miami chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đây là bàn thắng thứ 13 của Messi trong mùa giải, giúp anh chỉ còn kém tiền đạo Petar Musa của Dallas 1 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới MLS. Messi chính là người giành danh hiệu này ở mùa giải trước.

Trước cuộc đối đầu này, Messi không ghi bàn trong 3 trận MLS liên tiếp. Thành tích này trái ngược với giai đoạn thăng hoa trước đó, khi siêu sao Argentina ghi bàn ở 10 trong 11 trận từ đầu tháng 5 cho đến vòng 1/8 World Cup 2026.

Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Messi khi đây là pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina kể từ ngày cha anh, ông Jorge Messi qua đời ngày 8/8. Tuần trước, Messi đã gửi những lời tri ân đầy xúc động tới người cha quá cố, đồng thời cho biết anh không biết phải tiếp tục cuộc sống thế nào khi không còn cha bên cạnh.

Siêu sao 39 tuổi thừa nhận sự ra đi của cha khiến anh bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của chính mình, trong đó có việc sẽ tiếp tục thi đấu bóng đá trong bao lâu: “Con không biết mình sẽ phải làm gì khi không còn bố, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Con chỉ biết chơi bóng đá, vậy mà giờ đây con lại có rất nhiều hoài nghi về việc liệu mình có tiếp tục làm điều đó thêm bao lâu nữa”.

Với bàn thắng này, Messi chạm mốc 922 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh còn thiếu 78 bàn nữa để đạt cột mốc 1.000 bàn thắng.

Sau trận đấu này, Messi và các đồng đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào cuộc tiếp đón Toronto trên sân nhà vào ngày 23/8.