Messi nghẹn ngào nói lời chia tay: 'Thi đấu cho Argentina là điều tuyệt nhất'

(VTC News) -

Sáng 7/10 (theo giờ Việt Nam), Lionel Messi đá trận chia tay đội tuyển quốc gia Argentina và đối thủ là Benin. Anh tiếp tục ghi 1 bàn thắng và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công. Qua đó, Messi khép lại chương lịch sử của bóng đá Argentina với danh hiệu vô địch World Cup 2022.

Lionel Messi nghẹn ngào phát biểu: “Có quá nhiều cảm xúc, tôi nghĩ đến bố đầu tiên. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn. Khoác áo đội tuyển Argentina là vinh dự lớn, tôi hạnh phúc trong 20 năm qua, ngay cả ở những thời điểm xấu nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu cả. Không thể trở lại là một nỗi đau lớn. Thi đấu cho Argentina là điều tuyệt vời nhất, nhưng tôi cảm thấy đến lúc rồi”.

Messi chia tay đội tuyển quốc gia Argentina.

Tiền đạo sinh năm 1987 thừa nhận World Cup 2026 quá sức với bản thân. Đội tuyển Argentina đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới một lần nữa, đã cống hiến hết mình. Tuy nhiên, cuộc đọ sức với tuyển Anh ở bán kết đã khiến Argentina kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất, đại diện Nam Mỹ suýt chút nữa bại trận.

“Thật không may Argentina không thể vô địch, nhưng các đồng đội của tôi đã cống hiến hết mình vì màu áo này. Tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả những gì đã trải qua, vì giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch mọi giải đấu đã tham gia. Tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp, trận đấu mà chúng tôi thi đấu sau khi là nhà vô địch World Cup.

Đến hôm nay, tôi vẫn xem lại các video và xúc động. Cảm ơn mọi người. Và hôm nay là ngày tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, thật sự rất buồn. Nhưng tôi luôn bên cạnh và ủng hộ những cầu thủ tiếp theo. Thời gian khó khăn đang đến và có nhiều điều không bình thường.

Chúng ta cần ủng hộ các cầu thủ hơn bao giờ hết. Để hướng tới đích đến lớn lao thì cần hoàn thành mục tiêu cụ thể. Có những người muốn làm hại đội tuyển và không được phép để họ làm điều này”, Messi nói thêm.