Ronaldo đăng tâm thư dài 10 trang, HLV Jorge Jesus xác nhận 'đã đọc'

(VTC News) -

Sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo công bố bức thư dài, lần đầu thuật lại chi tiết những bất đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha và lý do anh rời đợt tập trung. Đến tối cùng ngày, HLV Jorge Jesus cho biết ông đã đọc toàn bộ nội dung tâm thư và sẽ tiếp tục tập trung vào công việc ở đội tuyển.

“Tôi đã đọc tuyên bố. Bây giờ, như mọi ngày, tôi sẽ đến Liên đoàn làm việc, suy nghĩ về đội bóng và đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi không còn gì để nói thêm”, HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha nói ngắn gọn.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc trao đổi với kênh truyền hình CMTV khi trở về từ Leiria, nơi ông theo dõi trận đấu của đội U21 Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus cũng từ chối bình luận thêm về vụ việc: “Bây giờ tôi sẽ đọc. Tôi không có gì để nói”.

HLV Jorge Jesus cho biết đã đọc tâm thư của Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Trong tâm thư dài 10 trang được công bố, Cristiano Ronaldo gửi lời xin lỗi tới các đồng đội vì đã tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động của mình. Anh cũng khẳng định không còn niềm tin vào lời nói của huấn luyện viên trưởng.

Theo Ronaldo, mâu thuẫn bắt đầu ở trận gặp Na Uy. HLV Jorge Jesus thông báo anh sẽ được thi đấu khoảng 30 phút nhưng sau khi khởi động từ giờ nghỉ giữa hiệp, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cuối cùng không được tung vào sân. Ronaldo cho rằng huấn luyện viên Jorge Jesus đã phá vỡ lời hứa bởi nhà cầm quân này không làm đúng kế hoạch được đôi bên thống nhất ban đầu.

Hai ngày sau, Ronaldo và HLV có cuộc trao đổi nhằm giải quyết sự việc. Hai bên thống nhất HLV sẽ công khai giải thích trong buổi họp báo rằng Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu, kế hoạch sử dụng anh do ban huấn luyện đề xuất và việc để anh khởi động nhưng không vào sân là một sai lầm.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những điều đã thống nhất không được thực hiện. Anh gọi đây là lần thứ hai HLV phá vỡ lời hứa và quyết định rời đợt tập trung.

Siêu sao 42 tuổi không né tránh trách nhiệm về hành động tự ý rời khỏi đội của mình. “Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải đánh giá hậu quả từ hành động của tôi và xử phạt tôi vì điều đó. Tôi tin rằng án phạt không nên được giảm nhẹ”, Ronaldo viết.

Anh nhấn mạnh vị thế đội trưởng không phải lý do để được ưu ái mà ngược lại còn là tình tiết khiến trách nhiệm lớn hơn: “Tôi không chỉ là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng của đội, và đó là tình tiết tăng nặng”.

Ronaldo đồng thời xin lỗi các đồng đội vì tự ý rời đội và khẳng định luật lệ phải được áp dụng như nhau với mọi cầu thủ, bất kể vị thế cá nhân.

Dù vậy, Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển. Anh khẳng định sau khi chấp hành án phạt, nếu vẫn đủ thể trạng, được thi đấu và ghi bàn ở cấp CLB, anh sẽ tiếp tục sẵn sàng trở lại để cạnh tranh và chiến thắng cùng tuyển Bồ Đào Nha.