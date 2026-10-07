Ronaldo duyệt kịch bản họp báo được HLV Bồ Đào Nha khen như Pele, Maradona

(VTC News) -

Trong bức tâm thư đăng trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo công bố 8 nội dung mà anh cho biết đã được thống nhất với HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trước một buổi họp báo. Tuy nhiên, theo tiền đạo 41 tuổi, nhà cầm quân này không thực hiện cam kết.

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu tại Na Uy, khi Ronaldo được HLV thông báo sẽ thi đấu 30 phút nhưng cuối cùng chỉ khởi động và không được tung vào sân. Bất mãn vì HLV thất hứa, Ronaldo không ra chào cổ động viên sau trận.

Cristiano Ronaldo bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. (Ảnh: AP)

48 giờ sau, Ronaldo, HLV trưởng và Simo Coutinho có cuộc gặp để giải quyết mâu thuẫn. Theo lời kể của Ronaldo, hai bên thống nhất HLV sẽ mở đầu buổi họp báo bằng việc giải thích sự việc, thừa nhận sai lầm và xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu.

Sau đó, một cuộc họp video được tổ chức với sự tham gia của HLV, Simo Coutinho và Tiago Craveiro. Một văn bản ngắn được soạn thảo, Ronaldo trực tiếp phê duyệt rồi chuyển cho HLV theo đề nghị của chính nhà cầm quân này.

Bản ghi chép do Ronaldo công bố gồm 8 nội dung. Đáng chú ý, trong phần dự kiến thừa nhận sai lầm, HLV so sánh tầm vóc Ronaldo với hai huyền thoại bóng đá Pele và Maradona. Những nội dung khác khẳng định Ronaldo là tấm gương về sự chuyên nghiệp, chưa từng chất vấn quyết định của HLV và có ảnh hưởng tích cực với đội tuyển trong 24 năm.

Tuy nhiên, Ronaldo cho biết buổi họp báo không diễn ra theo thỏa thuận. Thay vì những nội dung đã thống nhất, anh nghe thấy các phát biểu và sự công kích mà bản thân cho là không có cơ sở.

Ronaldo xem đây là lần thứ hai HLV phá vỡ lời hứa. Anh quyết định rời đợt tập trung vì không còn niềm tin vào nhà cầm quân này.