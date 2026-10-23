  • logo
Xuất bản ngày 23/10/2026 02:24 PM
Xuất bản ngày 23/10/2026 02:24 PM

BIDV Sở Giao dịch 3 thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh từ ngày 26/10

Hà An
Hà An
(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3 trân trọng thông báo thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Chi nhánh.

Trên cơ sở sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 tại Công văn số 2048/KV1-QLGS1 ngày 14/05/2026; căn cứ Quyết định số 9156/QĐ-BIDV ngày 15/10/2026 của HĐQT BIDV về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 3.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3 trân trọng thông báo thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Chi nhánh, cụ thể như sau:

- Địa điểm hoạt động hiện tại: 20 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm hoạt động mới: 70 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 26/10/2026.

- Điện thoại liên hệ: 024.38330060.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm