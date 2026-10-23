Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất

(VTC News) -

Theo kết quả xếp hạng PROFIT500 do Vietnam Report nghiên cứu, đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế, Petrovietnam tiếp tục đứng đầu Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026.

Đại diện Petrovietnam nhận giải thưởng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn được vinh danh trong danh sách The 108 Titans - Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững. Nhiều đơn vị thành viên cũng góp mặt trong các hạng mục quan trọng. Cụ thể, PV GAS được ghi nhận trong danh sách The 108 Titans và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; PTSC và PVI có tên trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. PVTrans được vinh danh trong danh sách The 108 Titans, trong khi PVTrans - PAC góp mặt trong Top 500.

Kết quả này được đánh giá là sự ghi nhận đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của Petrovietnam trước những biến động của thị trường.

Năm 2025, Tập đoàn ghi nhận tổng tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng; doanh thu đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt gần 166.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 7-8% tổng thu ngân sách. Giá trị thực hiện đầu tư lần đầu tiên đạt 102,1% kế hoạch, tăng 44% so với năm 2024.

Các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch, giúp Petrovietnam hoàn thành sớm các mục tiêu giai đoạn 2021-2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 17,1% đến 38,6%.

Việc tiếp tục dẫn đầu PROFIT500 cùng sự hiện diện của nhiều đơn vị thành viên trong các bảng xếp hạng uy tín cho thấy nền tảng hoạt động và năng lực tạo lợi nhuận của Tập đoàn. Đây cũng là cơ sở để Petrovietnam tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hướng tới tăng trưởng bền vững và đóng góp cho nền kinh tế.