Mẹ tử vong, con nhỏ bị thương sau va chạm xe đầu kéo ở Hưng Yên

(VTC News) -

Chiều 24/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại vòng xuyến đường tỉnh 379B thuộc địa bàn phường, khiến hai mẹ con thương vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 mẹ con thương vong.

Trước đó, khoảng 12h55’ ngày 24/10, tại vòng xuyến đường tỉnh 379B, thuộc địa phận xã Văn Giang (Hưng Yên), xe máy BKS 89F1-317xx do một phụ nữ cầm lái, chở theo con nhỏ phía sau, va chạm với xe đầu kéo BKS 89A-682xx đang chạy cùng chiều tại vòng xuyến nêu trên.

Cú va chạm khiến 2 mẹ con và xe máy bị cuốn vào gầm xe, người mẹ tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương được đưa vào Bệnh viện Văn Giang cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Văn Giang phối hợp với lực lượng chức năng đưa cháu bé đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Văn Giang, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe tải và đang chờ kết quả.