Học sinh lớp 10 ở Lạng Sơn bị nhóm bạn hành hung, công an vào cuộc điều tra

(VTC News) -

Theo Công an Xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc một học sinh bị đánh gây xôn xao dư luận. Trước thông tin trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Đăng và cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo từ Trường THPT Đồng Đăng, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 29/10 tại khu vực đồi thuộc Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân là em T.N.G.H, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Đồng Đăng.

Bước đầu xác định, nhóm người tham gia hành hung gồm một số học sinh lớp 10A3, 10A6 của Trường THPT Đồng Đăng cùng một số học sinh thuộc cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Em T.N.G.H với những vết thương bị nhóm bạn đánh. (Ảnh: Facebook)

Do hoảng sợ, ban đầu em H. giấu gia đình và giáo viên chủ nhiệm, nói vết thương là do ngã xe. Đến ngày 31/10, sau khi đưa H. xuống bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, gia đình mới bàng hoàng phát hiện sự thật em bị nhóm bạn đánh. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Tam Thanh và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Tối 31/10, ngay khi nhận thông báo từ cơ quan công an và gia đình, Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Đăng cùng giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp điều tra sự việc, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình chăm sóc sức khỏe cho nam sinh.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trường THPT Đồng Đăng tiếp tục phối hợp với Công an phường Tam Thanh và chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, xác định mức độ vi phạm của từng học sinh liên quan.

Trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của ngành Giáo dục và pháp luật.

Ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu nhà trường duy trì liên lạc với gia đình, theo dõi tình hình sức khỏe, hỗ trợ kiến thức và tạo điều kiện để học sinh bị hại sớm trở lại trường sau khi ổn định sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tam Thanh thụ lý, xác minh và làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân không chia sẻ hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc.