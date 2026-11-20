(VTC News) -

Tại sự kiện V Creator All Star Summit 2026 diễn ra ở Nha Trang, một chiếc Lada 2107 màu đỏ đã thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự, nhờ vào câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Chiếc xe này từng được ông Vượng sử dụng trong những ngày đầu khởi nghiệp tại nước ngoài, trước khi thành lập VinFast.

Chiếc Lada 2107 tại sự kiện V Creator All Star Summit 2026. (Ảnh: Nielkainama)

Theo thông tin đã được công bố, vào năm 1993, khi còn sống tại Nga, ông Vượng đã mua một chiếc Lada 2107 màu đỏ. Vào tháng 8 cùng năm, ông đã tự lái chiếc xe này cùng một số cộng sự người Việt, vượt quãng đường gần 800 km từ Matxcơva (Nga) đến Kharkov (Ukraine) để khởi nghiệp.

Tại Ukraine, ông đã thành lập Technocom và phát triển thương hiệu mì ăn liền Mivina. Do đó, chiếc Lada 2107 gắn liền với một trong những giai đoạn đầu của hành trình kinh doanh của ông.

Vào đầu thập niên 1990, Lada 2107 không phải là mẫu xe đắt tiền hay hiếm gặp. Đây là dòng sedan phổ thông, được sử dụng rộng rãi tại Liên Xô và nhiều nước Đông Âu nhờ giá bán hợp lý và chi phí sửa chữa thấp.

Chưa rõ đây chính là chiếc xe ông Phạm Nhật Vượng từng sử dụng hay xe phục dựng. (Ảnh: Nielkainama)

Chiếc Lada 2107 xuất hiện tại Nha Trang có ngoại thất màu đỏ và tình trạng khá mới, mặc dù đã hơn 30 năm tuổi. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận liệu đây có phải là chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng đã sử dụng vào năm 1993 hay chỉ là một chiếc cùng mẫu được phục dựng để trưng bày.

Lada 2107 là mẫu sedan do AvtoVAZ sản xuất, phát triển từ Lada 2105, với nền tảng kỹ thuật có nguồn gốc từ Fiat 124, mẫu ô tô mà Liên Xô đã mua bản quyền sản xuất từ cuối thập niên 1960.

Vào đầu những năm 1990, Lada 2107 có nhiều lựa chọn động cơ xăng 4 xi lanh, với dung tích 1.3L, 1.5L và 1.6L, sử dụng bộ chế hòa khí. Phiên bản 1.5L phổ biến có công suất khoảng 71-75 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 4 hoặc 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Sự xuất hiện của mẫu Lada 2107 gợi lại hành trình của ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu kinh doanh tại Đông Âu đến khi thành lập hãng xe VinFast. (Ảnh: Nielkainama)

Tùy thuộc vào cấu hình động cơ, xe mất khoảng 16-19 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, với tốc độ tối đa dao động từ 140 đến 150 km/h.

Về kích thước, Lada 2107 có chiều dài khoảng 4.166 mm, rộng 1.611 mm và chiều dài cơ sở 2.424 mm. Xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau cầu cứng với lò xo trụ.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, không trang bị các công nghệ điện tử như ABS.

Thông tin về phiên bản động cơ của chiếc Lada 2107 gắn với câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa được làm rõ.