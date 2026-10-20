Khi Volvo để phái nữ làm xe ô tô

(VTC News) -

Mùa thu năm 2001, tại một hội thảo của Volvo, chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng Marti Barletta nhận định rằng nếu đáp ứng được kỳ vọng của phụ nữ, nhà sản xuất sẽ vượt qua cả mong đợi của nam giới. Câu nói này đã trở thành tiền đề cho một dự án đặc biệt của hãng xe Thụy Điển.

Tháng 6/2002, nữ kỹ sư Camilla Palmertz cùng các đồng nghiệp nữ trình bày ý tưởng về mẫu xe Your Concept Car (YCC) trước Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Volvo Cars khi đó là ông Hans-Olov Olsson. Dự án được thông qua vào cuối năm 2002, một phần bởi khách hàng nữ chiếm tới 54% doanh số của Volvo tại Mỹ lúc bấy giờ.

Điểm đặc biệt của Volvo YCC là toàn bộ quyền quyết định, từ ban quản lý dự án đến 3 nhà thiết kế trưởng, đều do nữ giới đảm nhiệm. Mục tiêu của họ là tạo ra chiếc xe chinh phục nhóm khách hàng khắt khe nhất phân khúc hạng sang: những người phụ nữ thành đạt, độc lập.

Volvo YCC được thiết kế hoàn toàn bởi đội ngũ nữ kỹ sư và nhà thiết kế của hãng xe Thụy Điển. (Ảnh: Volvo Cars)

Tối ưu không gian từ thói quen thực tế

Khảo sát của nhóm dự án cho thấy phụ nữ muốn một chiếc xe có hiệu suất và kiểu dáng tương tự nam giới, nhưng đòi hỏi cao hơn về giải pháp chứa đồ thông minh, tầm nhìn thoáng và sự thuận tiện khi ra vào.

Trên xe ô tô truyền thống, khoảng trống giữa hai ghế trước là nơi thuận tiện nhất để đặt đồ cá nhân nhưng luôn bị chiếm chỗ bởi cần số và phanh tay. Đội ngũ thiết kế YCC đã đưa cần số lên sau vô lăng và tích hợp phanh tay điện tử. Bảng điều khiển trung tâm trống trải được biến thành ngăn đựng điện thoại, chìa khóa. Khi trượt nắp ngăn này về sau, một hộc chứa sâu hơn sẽ lộ ra, đủ rộng để cất túi xách hoặc máy tính xách tay, đi kèm hộp làm mát và thùng rác mini.

Nhờ dời cần số lên sau vô lăng và dùng phanh tay điện tử, khu vực bảng điều khiển trung tâm được giải phóng hoàn toàn để làm không gian chứa đồ. (Ảnh: Volvo Cars)

Nhận thấy người dùng thường đặt túi đồ ở hàng ghế sau hơn là chở khách, hàng ghế sau của YCC được thiết kế gập gọn lên như ghế rạp chiếu phim khi không sử dụng, tạo không gian lớn để chứa hành lý. Ngoài ra, chủ xe có thể tùy biến nội thất thông qua 8 tùy chọn đệm ghế và thảm sàn dễ dàng tháo lắp để vệ sinh hoặc đổi màu sắc.

Những công nghệ đi trước thời đại

Ra mắt năm 2004, Volvo YCC giới thiệu nhiều tính năng mà ngành ô tô nhiều năm sau này mới phổ biến. Để giúp việc ra vào dễ dàng, mẫu coupe sử dụng cửa mở cánh chim kết hợp bệ bước tự động hạ thấp. Khi cửa mở, gầm xe tự nâng cao, ghế lái lùi về sau và vô lăng nâng lên. Cửa xe hoặc cốp sau cũng có thể tự mở thông qua nhận diện từ chìa khóa khi người lái đang xách nhiều đồ.

Nhằm tối ưu tầm nhìn, đội ngũ kỹ sư đã phát triển hệ thống Ergovision. Khi mua xe tại đại lý, cơ thể khách hàng được quét số đo chiều cao, chiều dài chân và tay để lưu vào chìa khóa cá nhân. Khi đặt chìa khóa lên bệ trung tâm, ghế ngồi, vô lăng, bàn đạp, tựa đầu và dây an toàn sẽ tự động điều chỉnh theo vóc dáng. Đây là tiền thân của tính năng nhớ vị trí ghế và cài đặt hồ sơ người dùng ngày nay. Xe cũng hạ thấp nắp ca-pô, mở rộng kính sau để dễ căn chỉnh 4 góc và tích hợp hỗ trợ đỗ xe song song tự động.

Ý tưởng về hệ thống Ergovision lưu số đo chiều cao, chiều dài chân và tay khách hàng vào chìa khóa cá nhân là tiền thân của tính năng ghi nhớ vị trí ngồi và cài đặt hồ sơ người dùng ngày nay. (Ảnh: Volvo Cars)

Triết lý thiết kế tối giản

Với triết lý giúp cuộc sống chủ xe đơn giản hơn, Volvo YCC đã loại bỏ hoàn toàn nắp ca-pô mở theo cách thông thường, bởi lý do duy nhất khiến người dùng phải tự mở nắp ca-pô là để châm nước rửa kính.

Thay vào đó, YCC bố trí hai van nạp không nắp ngay bên hông xe phía người lái: một cổng đổ xăng và một cổng châm nước rửa kính. Khối động cơ 5 xi-lanh mạnh 215 mã lực tích hợp tính năng tự tắt máy khi dừng đèn đỏ và hộp số ly hợp kép 6 cấp hoàn toàn khép kín, chỉ kỹ thuật viên tại xưởng mới có thể tiếp cận khi bảo dưỡng.

Volvo YCC được xây dựng theo triết lý giúp cuộc sống chủ xe đơn giản hơn. (Ảnh: Quang Minh)

Xe có khả năng tự chẩn đoán kỹ thuật và tự gửi thông báo đến xưởng dịch vụ để đặt lịch hẹn, chuẩn bị phụ tùng khi đến kỳ bảo dưỡng. Ngoại thất xe còn được phủ lớp sơn chống bám bẩn và dùng lốp chống xịt (run-flat), cho phép xe chạy tiếp đến gara ngay cả khi thủng lốp.

Dù không đi vào sản xuất đại trà, nhiều giải pháp thực tế trên YCC đã đặt nền móng cho hàng loạt trang bị tiện nghi và an toàn trên ô tô thương mại sau này.