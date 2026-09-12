Ông Phạm Nhật Vượng giao quyền Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu cho con trai

(VTC News) -

Ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của hệ thống.

Đặc biệt, VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và quyết liệt trên phạm vi toàn cầu.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng.

Trước khi tiếp nhận vai trò Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu từ ông Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Quân Anh đã được bổ nhiệm là Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026. Với việc chính thức đảm nhiệm các chức danh gồm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện cho mọi hoạt động của VinFast trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại VinFast và các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Auto Ltd. từ tháng 5/2026.

Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ngoài vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất thép chất lượng cao thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, VinFast đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, gồm các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các sản phẩm ô tô, xe máy điện VinFast hiện đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.