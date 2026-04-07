Phi hành đoàn Artemis II choáng ngợp khi chứng kiến nhật thực ngoài không gian

Khoảnh khắc Mặt Trời bị che khuất bắt đầu vào khoảng 20h35 ngày 6/4, theo giờ ET (7h35 sáng 7/4, giờ Việt Nam), khi Mặt Trăng đi vào vị trí chắn giữa tàu Orion và Mặt Trời.

Phi hành gia Victor Glover mô tả cảnh tượng ngay trước khi nhật thực đạt cực đại: “Mặt Trời khuất sau Mặt Trăng. Vành nhật hoa vẫn hiện rõ, rất sáng, tạo thành quầng sáng bao quanh gần như toàn bộ Mặt Trăng. Nó giống như khối cầu đen lơ lửng ngay trước mắt chúng tôi”.

Ông cho biết phi hành đoàn còn có thể nhìn thấy các ngôi sao và hành tinh phía sau Mặt Trăng: “Đó là cảnh tượng thực sự ấn tượng”.

Video hiện tượng nhật thực khi tàu Orion bay phía sau Mặt Trăng và khuất tầm nhìn Mặt Trời. (Nguồn: NASA)

Theo NASA, các phi hành gia Artemis II trở thành những người đầu tiên quan sát nhật thực từ khu vực gần Mặt Trăng. Hiện tượng kéo dài gần một giờ, cho phép họ nghiên cứu vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời, cũng như ghi nhận các hiện tượng ánh sáng hiếm.

Phi hành gia Jeremy Hansen nói ông từng nghĩ Mặt Trăng sẽ trông tối đen trên nền vũ trụ đen kịt, nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng. “Toàn bộ Mặt Trăng đều được chiếu sáng từ phía sau”.

Trong thời gian nhật thực, phi hành đoàn cũng có cơ hội chụp ảnh các hành tinh lân cận như Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa và Sao Thổ.

Sau khi hiện tượng kết thúc, giai đoạn quan sát Mặt Trăng của sứ mệnh cũng khép lại. Chỉ huy Reid Wiseman gọi đây là “một trải nghiệm tuyệt đối ngoạn mục”.

Mặt Trăng nhìn qua cửa sổ tàu Orion. (Ảnh: NASA)

Trong báo cáo tình huống trước đó từ tàu Orion, phi hành gia Jeremy Hansen cũng đã chia sẻ những quan sát trực tiếp về bề mặt Mặt Trăng.

"Mắt tôi vừa mới thích nghi lại với ánh sáng, Mặt Trăng quá sáng. Tôi vừa ở bên trong khoang và quay lại nhìn qua cửa sổ", ông Hansen nói.

Hansen cho biết ông quan sát thấy nhiều sắc độ khác nhau trên bề mặt, không chỉ là màu xám quen thuộc. "Ngay lúc này, miệng hố Aristarchus… từ góc nhìn này khá khó thấy, nhưng tôi nhận ra nó có ánh xanh lục. Rất đặc biệt, tôi không thấy màu sắc nào giống vậy ở khu vực này của Mặt Trăng", ông Hansen nói thêm. "Bên cạnh đó, tôi cũng thấy nhiều vùng có sắc nâu".

Những mô tả này phù hợp với mục tiêu khoa học của Artemis II, tìm kiếm các biến thể màu sắc tinh tế trên bề mặt Mặt Trăng. Theo các nhà khoa học, những thay đổi về màu sắc có thể tiết lộ thông tin về thành phần và lịch sử địa chất.

Kelsey Young, trưởng nhóm khoa học Mặt Trăng của sứ mệnh, cho biết: "Khi dành thời gian quan sát và để mắt thích nghi, bạn sẽ nhận ra những sắc màu rất tinh tế, đặc biệt khi ở gần Mặt Trăng như chúng tôi hiện tại. Mặt Trăng khiến tôi xúc động".

Trong khi đó, nữ phi hành gia Christina Koch gọi trải nghiệm quan sát là "không thể tin nổi". "Có khoảnh khắc tôi thực sự xúc động khi nhìn Mặt Trăng", cô nói. "Khi đó, mọi thứ như kéo tôi vào khung cảnh và trở nên rất chân thực".

Koch chia sẻ thêm: "Mặt Trăng thực sự là một thiên thể riêng biệt trong vũ trụ. Nó không chỉ là hình ảnh treo trên bầu trời, đó là nơi có thật".

Trong chuyến bay ngang kéo dài khoảng 7 giờ qua vùng tối của Mặt Trăng, phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II tạm mất liên lạc khoảng 40 phút khi đi vào vùng khuất.

Khoảng thời gian này, phi hành đoàn đạt điểm gần Mặt Trăng nhất ở độ cao khoảng 6.500 km, đồng thời ghi lại những hình ảnh hiếm về bề mặt và các cấu trúc địa chất như lưu vực Orientale.

Ít phút sau đó tàu tiếp tục lập kỷ lục chuyến bay vũ trụ có người lái xa Trái Đất nhất, cách 406.771 km, xa hơn 6.616 km so với nhiệm vụ Apollo 13 năm 1970.

Trong quá trình bay, phi hành đoàn chia nhóm luân phiên quan sát, sử dụng máy ảnh và mắt thường để nghiên cứu địa hình, tìm kiếm vị trí hạ cánh tiềm năng và ghi nhận các biến thể màu sắc trên bề mặt Mặt Trăng.

Sau khi hoàn tất chuyến bay vòng, tàu Orion đã quay trở lại quỹ đạo hướng về Trái Đất nhờ lực hấp dẫn của Mặt Trăng, dự kiến hạ cánh xuống biển vào ngày 10/4, kết thúc sứ mệnh kéo dài 10 ngày.