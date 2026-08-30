Mang khối u 1,5 kg trong bụng mà không hay biết

(VTC News) -

Do hạn chế về nhận thức và khả năng giao tiếp, người phụ nữ 42 tuổi, nặng khoảng 90 kg không thể tự nhận biết hoặc mô tả những thay đổi bất thường của cơ thể.

Những triệu chứng vùng phụ khoa vì thế bị bỏ qua trong thời gian dài. Việc đưa chị đến cơ sở y tế cũng không đơn giản do bệnh nhân thường xuyên xuất hiện các cơn động kinh và khó tiếp xúc.

Khi Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 đi vào hoạt động tại khu vực, gia đình nhận được sự hỗ trợ của người dân xung quanh và quyết định đưa chị đến khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong ổ bụng. Bệnh nhân đồng thời có tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch và các cơn động kinh xuất hiện thường xuyên, khiến việc điều trị, đặc biệt là phẫu thuật và gây mê, trở nên phức tạp.

Ê-kíp thực hiện ca mổ cho bệnh nhân có u xơ tử cung trên nền đa bệnh lý. (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp phải đánh giá và kiểm soát nhiều nguy cơ trước khi đưa người bệnh lên bàn mổ. Huyết áp được theo dõi sát, tình trạng thần kinh được kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ xuất hiện cơn động kinh trong quá trình gây mê và phẫu thuật.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u. Khối u có đường kính khoảng 20 cm, nặng 1,5 kg được lấy ra khỏi ổ bụng nữ bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Thái Giang, Phó trưởng khoa Phụ ung thư, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết thách thức chưa dừng lại sau khi khối u được lấy ra.

Theo bác sĩ, do hạn chế về nhận thức, bệnh nhân không thể chủ động chăm sóc bản thân và theo dõi vết mổ như những người bệnh thông thường. Giai đoạn hậu phẫu vì vậy cần sự hỗ trợ liên tục của nhân viên y tế.

Các bác sĩ, điều dưỡng phải theo dõi sát tình trạng toàn thân, chăm sóc vết mổ, thay băng, vệ sinh và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình hồi phục.

Ca bệnh cũng cho thấy những người hạn chế khả năng nhận thức hoặc giao tiếp có thể bỏ qua các dấu hiệu bệnh lý trong thời gian dài nếu không có người thân hoặc cộng đồng hỗ trợ theo dõi sức khỏe.

Với nhóm bệnh nhân này, việc khám sức khỏe định kỳ và sự quan tâm của gia đình có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi xuất hiện những thay đổi bất thường mà người bệnh không đủ khả năng tự nhận biết hoặc diễn đạt.