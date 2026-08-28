Giấu bệnh để con yên tâm làm ăn, ngày nhập viện khối ung thư lớn tới 20cm

(VTC News) -

BSCKII Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Theo yêu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết, nữ bệnh nhân phát hiện bất thường ở vùng âm hộ từ nhiều năm trước. Ban đầu, khối u còn nhỏ nhưng sau đó phát triển dần.

Hai người con của bệnh nhân đều đang làm ăn xa. Vì không muốn các con lo lắng, người bệnh giấu tình trạng của mình và tiếp tục chịu đựng. Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, gây đau nhiều, chảy dịch, chảy máu, khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, người bệnh mới đến bệnh viện.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, trong đó có chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư âm hộ với khối u sùi kích thước khoảng 20 cm, chiếm gần như toàn bộ vùng âm hộ.

“E ngại vùng “khó nói” kết hợp với tâm lý không muốn trở thành gánh nặng cho con cái khiến nhiều bệnh nhân trì hoãn đi khám, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” - BS Long thông tin.

Thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là nguy cơ khối u xâm lấn bàng quang, niệu đạo và trực tràng. May mắn, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy u chủ yếu phát triển ra ngoài. Ê-kíp phẫu thuật đã cắt rộng tổn thương, bảo tồn nguyên vẹn các cơ quan quan trọng và xoay vạt da tại chỗ để che phủ khuyết hổng lớn.

Ê kíp bệnh viện Ung bướu Hà Nội phẫu thuật lấy khối u khổng lồ.

Tuy nhiên, kích thước khối u lớn cũng tạo ra bài toán khó khác cho phẫu thuật viên. Sau khi loại bỏ tổn thương, người bệnh có khuyết hổng lớn tại vùng phẫu thuật. Ê-kíp phải tính toán phương án sử dụng các vạt mô tại chỗ để che phủ khuyết hổng, tạo điều kiện cho vết mổ liền thương và giúp người bệnh phục hồi.

Theo bác sĩ, nếu tổn thương được phát hiện khi còn nhỏ, phạm vi phẫu thuật thường đơn giản hơn. Khi khối u phát triển đến kích thước lớn, cuộc mổ trở nên phức tạp, việc chăm sóc sau phẫu thuật cũng nặng nề hơn.

Từ trường hợp trên, BSCKII Nguyễn Đức Long khuyến cáo phụ nữ không nên trì hoãn thăm khám khi phát hiện những bất thường kéo dài ở vùng âm hộ.

Những biểu hiện như xuất hiện khối u hoặc tổn thương bất thường, đau, chảy dịch, chảy máu, ngứa hoặc thay đổi kéo dài ở vùng âm hộ cần được kiểm tra tại cơ sở y tế.

BS Long cho rằng việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng đối với điều trị. Khi tổn thương còn nhỏ, việc can thiệp thường thuận lợi hơn. Ngược lại, khối u càng lớn thì phẫu thuật càng phức tạp, quá trình hồi phục cũng có thể kéo dài hơn.

“Khi phát hiện tổn thương bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng có nhiều thuận lợi. Không nên vì tâm lý e ngại mà để bệnh tiến triển quá lớn, khi đó quá trình điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều”, bác sĩ Long khuyến cáo.

Các bác sĩ nhấn mạnh, vùng kín là vị trí nhạy cảm nhưng những bất thường tại đây không nên bị xem nhẹ. Chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường có thể giúp phát hiện bệnh sớm, giảm mức độ can thiệp và tạo thêm cơ hội cho người bệnh phục hồi thuận lợi.