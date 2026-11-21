Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới những đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.