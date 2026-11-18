(VTC News) -

Ngày 18/11, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng và trao thưởng 400 triệu đồng cho Đội tuyển Bóng bàn quốc gia nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Bóng bàn Đông Nam Á năm 2026. Ở giải đấu này, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành được 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng và trao thưởng Đội tuyển Bóng bàn quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và cống hiến của Ban huấn luyện cùng các vận động viên. Chủ tịch cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng tại giải đấu lần này, một số đội tuyển trong khu vực chưa tham dự với lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, những kết quả đạt được là sự khích lệ đáng trân trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đề nghị Ban huấn luyện và các vận động viên tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị bài bản, hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 2027.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đội tuyển, Huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn, các đối tác, nhà tài trợ. Ông khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu cao hơn, dài hạn hơn, đặc biệt là SEA Games 34 tại Malaysia, xa hơn là Vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 400 triệu đồng từ Liên đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn và các nhà tài trợ, đối tác của Liên đoàn tại buổi gặp mặt là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Thành tích đạt được thể hiện khát vọng chiến thắng, ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và sự khiêm nhường của Bóng bàn Việt Nam trên hành trình vươn tới những đỉnh cao mới.