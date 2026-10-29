Lý do Tổng thống Putin bất ngờ ca ngợi Elon Musk là thiên tài

(VTC News) -

Hôm 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi tỷ phú Elon Musk là “thiên tài”, đồng thời thừa nhận Nga mới chỉ bắt đầu triển khai hệ thống riêng để cạnh tranh với dịch vụ internet vệ tinh Starlink của ông Elon Musk.

Phát biểu này đáng chú ý bởi Starlink của SpaceX cùng phiên bản quân sự Starshield - công cụ chủ chốt được quân đội Ukraine sử dụng trong suốt cuộc xung đột với Nga, phục vụ điều khiển máy bay không người lái và liên lạc trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú Elon Musk.

Ông Putin đưa ra nhận xét khi nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev báo cáo Nga phóng hơn 30 vệ tinh để xây dựng hệ thống tương tự Starlink. “Chờ một chút, tôi muốn nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta. Elon Musk là một thiên tài, ông ấy thực sự là một thiên tài”, ông Putin nói.

Trả lời câu hỏi của ông Putin, ông Shadayev cho biết tỷ phú Elon Musk đang vận hành hơn 5.000 vệ tinh quỹ đạo thấp. Tuy nhiên, theo trang theo dõi độc lập Orbital Radar, con số thực tế vào khoảng 10.000 vệ tinh.

“Hơn 5.000, trong khi chúng ta mới chỉ đi những bước đầu tiên. Nhưng chúng ta tự hào vì đã bắt đầu làm việc này và bắt đầu một cách độc lập. Chúng tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ với đối tác Mỹ, bao gồm cả ông Elon Musk, bởi vì trên quỹ đạo, chúng ta không được cản trở lẫn nhau và phải duy trì mức độ kỷ luật và trật tự nhất định”, ông Putin nói. Theo ông, nhiệm vụ tiếp theo là “chuyển từ chất lượng sang số lượng”.

Các vệ tinh Starlink bay ở quỹ đạo thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống, giúp rút ngắn thời gian truyền tín hiệu.

Theo Reuters, Ukraine phụ thuộc rất lớn vào Starlink và Starshield. Đầu tháng này, Kiev phàn nàn việc bị giới hạn tốc độ đường truyền khiến quân đội không thể đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Nga, buộc phải hủy một số chiến dịch.

Cuối tuần qua, Ukraine xác nhận Starlink và Starshield hoạt động bình thường trở lại. Ông Elon Musk cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng của SpaceX. Đến nay, cả ông Elon Musk lẫn chính phủ Mỹ, bên vận hành Starshield dựa trên công nghệ Starlink, đều chưa nhận trách nhiệm về việc giới hạn tốc độ.