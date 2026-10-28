Mỹ tiếp tục phát tín hiệu thân thiết đến khó tin với Nga

(VTC News) -

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lượng dầu diesel của Nga xuất khẩu ra thị trường quốc tế có thể tiếp tục tăng theo thỏa thuận thương mại mà Moskva và Washington đạt được hồi đầu tháng 10. Theo ông, thỏa thuận này cũng có thể trở thành “đòn bẩy cà rốt” khuyến khích Moskva giảm các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Wright lập luận, nếu giao tranh hạ nhiệt, Nga có thể xuất khẩu nhiều dầu diesel hơn, qua đó góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo các con số được ông Trump công bố, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn sau đó. Khối lượng xuất khẩu có thể tăng thêm tới 3 triệu tấn, tùy thuộc vào năng lực của các nhà máy lọc dầu.

Ông Trump nhấn mạnh việc giảm giá nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ là “ưu tiên hàng đầu” của mình trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đảng Cộng hòa khi đó đứng trước nguy cơ mất thế đa số tại Quốc hội.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết hôm 27/10 rằng ba tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường tới Mỹ, trong khi một tàu thứ tư dự kiến khởi hành vào ngày hôm sau. Ông Novak tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp lượng dầu diesel mà người mua yêu cầu, trong giới hạn khả năng xuất khẩu của nước này. Quan chức Nga cũng từng dự báo xuất khẩu dầu diesel của nước này có thể đạt 3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay.

Nga vẫn bán được dầu đi khắp thế giới bất chấp lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, sản lượng dầu diesel hằng ngày của Nga tăng từ khoảng 160.000 tấn vào đầu tháng 10 lên 180.000 tấn sau khi các hạn ngạch xuất khẩu mới được áp dụng. Trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, tại St. Petersburg tuần trước, Tổng thống Putin cho biết giá dầu diesel toàn cầu giảm khoảng 5-6% sau khi thỏa thuận được công bố.

Thỏa thuận dầu diesel vấp phải sự chỉ trích từ phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi quyết định bất ngờ này là “yếu kém”. Phản ứng trước tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Trump tỏ thái độ tức giận và gợi ý rằng Ukraine nên có một nhà lãnh đạo sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga.

Ông Trump cũng nhiều lần gây sức ép yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, nhưng Ukraine từ chối thực hiện yêu cầu này.