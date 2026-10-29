2 tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha: Số người chết tăng lên 68

(VTC News) -

Sáng 28/10 (giờ địa phương), hai đoàn tàu thuộc hãng đường sắt Renfe và hãng Iryo khi đang di chuyển trên tuyến Madrid-Seville, gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo, Tây Ban Nha thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Số người thiệt mạng hiện tăng lên 68 người.

Phát ngôn viên chính quyền vùng Castilla-La Mancha thông tin thêm, vụ việc khiến hơn 100 người bị thương, trong đó 58 người phải nhập viện và 15 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đang chăm sóc nạn nhân tại hiện trường vụ va chạm. (Ảnh: AP)

Theo lãnh đạo vùng Castilla-La Mancha - ông Emiliano Garcia-Page, số người chết có thể còn tăng thêm. Đây là vụ tai nạn đường sắt cao tốc thứ 2 ở Tây Ban Nha trong năm nay.

Vụ va chạm xảy ra lúc 8h53 theo giờ địa phương, tại cột mốc km 118, trên đoạn đường bằng phẳng giữa thị trấn Urda và Los Yébenes, cách Madrid khoảng 130km về phía nam. Theo Bộ Giao thông Tây Ban Nha, cả hai tàu đều chạy từ Madrid đi Seville. Tàu của hãng đường sắt Renfe chở 397 hành khách đâm vào đuôi tàu của hãng Iryo chở 146 hành khách.

Cú va chạm khiến 2 toa cuối của tàu Iryo và phần đầu tàu Renfe trật bánh, lật nghiêng dưới chân ta luy. Theo ông García-Page, có 24 người thiệt mạng trên tàu Renfe, số còn lại là hành khách tàu Iryo. Lực lượng cứu hộ phải dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết vào lúc 8h30, một sự cố máy tính làm tê liệt hệ thống an toàn trên đoạn đường ray dài 63km, buộc mọi đoàn tàu trên đoạn này phải dừng lại. Đến 8h53, trung tâm điều khiển ra lệnh cho tàu Renfe chạy tiếp mà không giới hạn tốc độ, dù tín hiệu dừng vẫn đang bật. Tàu Renfe sau đó đâm vào tàu Iryo đang dừng với tốc độ có thể lên tới 200 km/h.

“Quyết định cho phép tàu chạy khi hệ thống chưa được khôi phục thuộc về trung tâm điều khiển, trong những hoàn cảnh mà theo quan điểm của chúng tôi là không thể giải thích được”, ông Puente nói. Theo ông, trung tâm điều khiển “có thừa thời gian để kiểm tra lỗi, nhưng họ đã không khắc phục”.

Ông Puente khẳng định lái tàu không có lỗi. “Tôi không quy trách nhiệm cho ai, tôi chỉ nêu sự thật”, ông Puente cho hay.

Người nhà nạn nhân chờ tin sau sự việc.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã có mặt tại hiện trường và cam kết cơ quan chức năng sẽ điều tra đến cùng, khẳng định mọi hành vi sơ suất, nếu được phát hiện, sẽ bị xử lý với “mức độ nghiêm khắc cao nhất”. “Hôm nay, cả Tây Ban Nha đau buồn. Không thể chấp nhận việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải hứng chịu hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm”, ông Sánchez nói.

Vua Felipe VI cũng tới thăm hiện trường. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chia buồn: “Hôm nay, châu Âu cùng đau buồn với các bạn”.

Hồi tháng 1, một tàu Iryo trật bánh và đâm vào tàu Renfe chạy ngược chiều gần làng Adamuz, tỉnh Córdoba, khiến 46 người thiệt mạng. Dù nhiều tuyến đường sắt cao tốc chuyên dụng của Tây Ban Nha chưa từng xảy ra tai nạn chết người kể từ khi đi vào hoạt động năm 1992. Mạng lưới đường sắt cao tốc dài khoảng 3.900km của Tây Ban Nha hiện lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.