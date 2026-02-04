Elon Musk lên tiếng về lệnh khám xét văn phòng X ở Pháp

(VTC News) -

Ngày 4/2, tỷ phú Elon Musk có bài viết trên mạng xã hội X bình luận về việc lực lượng thực thi pháp luật Pháp đột kích vào văn phòng của công ty tại Paris để khám xét. Ông Elon Musk tuyên bố: "Đây là cuộc tấn công chính trị".

Trước đó, văn phòng tại Pháp của nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk bị công tố viên Paris và đơn vị chống tội phạm mạng đột kích.

Theo AFP, cuộc điều tra chống lại mạng xã hội này được khởi động vào tháng 1/2025, sau những khiếu nại và báo cáo chỉ trích chatbot AI Grok liên quan đến việc lan truyền những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng của Đức quốc xã (Holocaust) và các video giả mạo tình dục.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Văn phòng công tố Paris vào thời điểm đó đã xác nhận cuộc điều tra, cáo buộc các thuật toán thiên vị có thể đã "làm sai lệch hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động".

Bà Laurent Buanec, Giám đốc X tại Pháp, bác bỏ cáo buộc trên đồng thời nhấn mạnh X có "các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai", để không xuất hiện ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch.

Văn phòng Công tố Paris cũng gửi trát triệu tập tỷ phú Elon Musk và Linda Yaccarino để thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 ở thủ đô Paris, do họ lần lượt là người điều hành trên thực tế và theo pháp lý vào thời điểm diễn ra những sự việc đang được điều tra. Bà Yaccarino từ chức CEO X vào tháng 7/2025, sau hai năm đảm nhận vị trí.

Ngoài ra, một số nhân viên khác của X cũng được triệu tập với tư cách nhân chứng cùng tuần. Văn phòng Công tố nhấn mạnh ở giai đoạn hiện tại, cuộc điều tra được tiến hành theo “cách tiếp cận mang tính xây dựng”, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo nền tảng X tuân thủ đầy đủ luật pháp Pháp khi hoạt động trên lãnh thổ quốc gia này.

Grok, chatbot do công ty xAI của tỷ phú Elon Musk phát triển và được tích hợp vào mạng xã hội X hứng chịu làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế, sau khi người dùng phát hiện có thể tình dục hóa hình ảnh phụ nữ và trẻ em bằng cách viết những câu lệnh đơn giản.