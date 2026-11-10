Messi vào đội hình hay nhất năm, Harry Kane bất ngờ bị loại

(VTC News) -

Ngày 9/11, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) công bố đội hình hay nhất năm 2026 (FIFPRO World 11). Đáng chú ý, Harry Kane vừa giành Quả bóng vàng 2026 nhưng không được các đồng nghiệp lựa chọn vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Danh sách này được hình thành dựa trên kết quả bình chọn của 19.806 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia. Từ danh sách rút gọn gồm 26 ứng viên, các lá phiếu quyết định 11 gương mặt xuất sắc nhất ở từng vị trí.

Dù vượt qua Kylian Mbappe để giành Quả bóng vàng 2026 hồi tháng 10, tiền đạo người Anh chỉ nhận 27,6% số phiếu bầu, kém Erling Haaland (28,4%). Trong khi đó, Mbappe dẫn đầu cuộc bình chọn dành cho các tiền đạo với 46% số phiếu, theo sau là Lamine Yamal (37,4%) và Lionel Messi (29,5%) - người vừa lập kỷ lục với lần thứ 18 xuất hiện trong danh sách này.

FIFPRO công bố đội hình tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: FIFPRO)

Ngoài tiền đạo Bayern Munich, hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Michael Olise cũng không được lựa chọn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi FIFPRO World 11 ra đời năm 2005, chủ nhân Quả bóng vàng không góp mặt trong đội hình tiêu biểu cùng năm. Điều này khiến Kane trở thành trường hợp đặc biệt trong lịch sử hai giải thưởng cá nhân danh giá của bóng đá thế giới.

Dù Kane vắng mặt, bóng đá Anh vẫn có hai đại diện trong đội hình tiêu biểu. Thủ môn David Raya của Arsenal được lựa chọn ở vị trí trấn giữ khung thành, trong khi Jude Bellingham góp mặt ở tuyến giữa.

Tiền vệ Real Madrid góp mặt trong danh sách tiền vệ cùng Vitinha của Paris Saint-Germain và Rodri, cầu thủ từng khoác áo Manchester City trước khi chuyển sang Barcelona.

Ở hàng phòng ngự, Achraf Hakimi và Nuno Mendes của PSG chiếm hai trong ba vị trí. Suất còn lại thuộc về trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Barcelona.

Đội hình FIFPRO World 11 năm nay chứng kiến nhiều xáo trộn so với mùa 2024-2025. Năm gương mặt từng được vinh danh gồm thủ môn Gianluigi Donnarumma, hậu vệ Virgil van Dijk, hai tiền vệ Cole Palmer, Pedri và tiền đạo Ousmane Dembele đều vắng mặt. Trong khi đó, sáu cầu thủ tiếp tục giữ được vị trí là Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Jude Bellingham, Lamine Yamal và Kylian Mbappe.

Theo FIFPRO, các cầu thủ được đánh giá dựa trên thành tích thi đấu từ ngày 4/8/2025 đến hết ngày 19/7/2026. Để đủ điều kiện được đề cử, mỗi cầu thủ phải ra sân ít nhất 30 trận chính thức trong khoảng thời gian này.

Giải thưởng FIFPRO World 11 được tổ chức lần đầu vào năm 2005, ban đầu chỉ dành cho bóng đá nam. Đến năm 2016, FIFPRO mở rộng giải thưởng sang bóng đá nữ. Từ năm 2009 đến 2023, FIFPRO phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức giải dưới tên FIFA FIFPRO World 11.