Lưu ý khi chế biến và ăn thịt nọng heo để không quá thừa chất béo

Nọng heo được ưa chuộng nhờ mềm, giòn, béo và giàu protein, vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, phần thịt này chứa nhiều chất béo nên cần có một số lưu ý khi ăn.

Nọng heo là gì và ở đâu trên cơ thể con heo?

Nọng heo nằm ở hai bên má, gồm phần nạc xen kẽ các đường vân mỡ mỏng, tạo độ mềm, giòn và béo đặc trưng. Thịt thường ít gân, thớ săn nhưng không dai, có vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến. Ngoài hương vị, nọng heo còn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng của thịt nọng heo

Theo số liệu tham khảo, 237gr nọng heo cung cấp khoảng 591 calo, 40gr protein và 47gr chất béo, nhưng hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy tỷ lệ nạc, mỡ.

Thịt giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp, sửa chữa mô và hoạt động miễn dịch; đồng thời cung cấp vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, selen. Tuy nhiên, do chứa khá nhiều chất béo, trong đó có chất béo bão hòa, nên ăn với lượng vừa phải để hạn chế dư thừa năng lượng và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Nọng heo nằm ở hai bên má, gồm phần nạc xen kẽ các đường vân mỡ mỏng, tạo độ mềm, giòn và béo đặc trưng.

So sánh giá trị dinh dưỡng của nọng heo với các loại thịt khác

So với thịt bò và thịt gà, nọng heo thường nhiều chất béo hơn, đồng thời cung cấp sắt và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng thực tế còn tùy tỷ lệ nạc, mỡ của từng phần thịt.

Tại sao nọng heo được ưa chuộng trong ẩm thực?

Điểm hấp dẫn của nọng heo nằm ở sự kết hợp giữa phần nạc mềm và những đường vân mỡ nhỏ. Khi chế biến, thịt giữ được độ mềm, mọng, trong khi phần mỡ tan ra giúp món ăn thêm thơm và béo. Nọng heo có thể được chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng, kho hoặc xào. Mỗi phương pháp tạo ra hương vị khác nhau, phù hợp với nhiều khẩu vị.

Phần thịt này cũng không đòi hỏi kỹ thuật chế biến quá phức tạp. Tuy nhiên, cách nấu và lượng gia vị sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng lượng calo và chất béo của món ăn.

Cách sử dụng nọng heo tốt cho sức khỏe

Nọng heo nên được chọn từ những miếng thịt tươi, màu hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo, không có mùi lạ và tỷ lệ nạc mỡ vừa phải. Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp thay vì chiên, xào nhiều dầu để hạn chế năng lượng và chất béo.

Phần thịt này nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp rau xanh và các nhóm thực phẩm khác để cân đối dinh dưỡng; người thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch nên hạn chế nọng heo do hàm lượng chất béo cao.