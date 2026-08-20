'Lửa trắng' tập 19: Lệ bất ngờ hôn Cương 'đen', Mai có nguy cơ bị bắt

(VTC News) -

Trong tập 19 Lửa trắng,cuộc đấu trí giữa các phe phái và lực lượng công an ngày càng quyết liệt. Cương “đen” (Duy Hưng) bàn với Huân về kế hoạch lợi dụng ám hiệu cũ của lão Công (NSƯT Hồ Phong) để cài người vào đường dây.

Tuy nhiên, anh yêu cầu Huân phải giữ kín mọi chuyện, đặc biệt không để Lệ (Thu Quỳnh) biết.

Lệ bất ngờ chủ động bày tỏ tình cảm và quyến rũ Cương Đen trong tập 19 “Lửa trắng”.

Huân bất ngờ khi Cương loại Lệ khỏi kế hoạch và nhắc lại chuyện cả ba từng coi nhau như người một nhà. Đáp lại, Cương nói: “Nó không còn là cái Lệ ngày xưa hay bảo vệ mày nữa đâu”.

Chi tiết này cho thấy mối quan hệ vốn được xem là chỗ dựa giữa Cương, Huân và Lệ đang xuất hiện những rạn nứt rõ rệt. Cương dường như không còn muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào người từng đồng hành với mình.

Trong khi đó, Lệ lại có động thái hoàn toàn khác. Cô chủ động tìm gặp Cương và nói về tình cảm đặc biệt dành cho anh. Khi Cương tìm cách né tránh, Lệ yêu cầu anh đừng giả vờ không hiểu và bất ngờ tiến đến trao nụ hôn.

Sự chủ động của Lệ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Cương đang có những nghi ngờ riêng về cô.

Ở một diễn biến khác, dù đang nằm trên giường bệnh, lão Công vẫn tỏ ra bình thản. Khi Cung (Trương Hoàng) đề cập khả năng Mai (Việt Hoa) có thể tạo sơ hở để Cương bỏ trốn, lão Công không vội xử lý chuyện này mà yêu cầu Cung thực hiện một nhiệm vụ khác. Ông ra lệnh rút toàn bộ người đang có mặt tại khu biệt thự về công ty, đồng thời bố trí lực lượng bao vây cả bên trong lẫn bên ngoài.

Quyết định này khiến Cung không khỏi lo lắng bởi nếu rút người, Cương có thể quay lại cướp hoặc tiếp cận khu vực của lão Công. Tuy nhiên, ông trùm tỏ ra đã có tính toán, nói rằng ở bệnh viện lúc này đã có công an.

Tại phòng bệnh, cuộc đối thoại giữa lão Công và kẻ nội gián cũng diễn ra căng thẳng. Hắn cho biết chỉ cần lão Công bình phục, lệnh bắt sẽ lập tức có hiệu lực. Tuy nhiên, ông trùm vẫn giữ thái độ thách thức, khẳng định mình là một doanh nhân lương thiện. Hắn đưa lời cảnh báo cứng rắn, cho thấy cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn phương án xử lý khi sức khỏe của lão Công ổn định.

Lão Công nói chuyện với kẻ nội gián.

Cùng lúc, lực lượng công an quyết định triển khai kế hoạch tiếp cận các đối tượng trọng điểm, các mũi chia nhau hành động và đặc biệt lưu ý không để sót kẻ nào.

Cũng trong tập 19, Cương bất ngờ nhận được tin xấu. Huân hốt hoảng thông báo: “Có biến anh ạ. Hình như cô Mai bị bắt...”. Cương sững người trước thông tin này. Việc Mai bị bắt có thể làm đảo lộn kế hoạch mà Cương đang chuẩn bị. Trong khi đó, lão Công vẫn đang tính toán phía sau, Lệ chủ động tiến gần Cương.

Tập 19 Lửa trắng sẽ lên sóng tối 20/8 trên kênh VTV3.