Lựa chọn iPhone cũ hiệu năng tốt, giá rẻ phù hợp học sinh, sinh viên

(VTC News) -

iPhone 16e: 10,5 triệu đồng

iPhone 16e tập trung vào hiệu năng và tính thực dụng. Thiết bị này được trang bị vi xử lý thế hệ mới, mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ và tối ưu hóa điện năng hiệu quả hơn.

Việc chuyển sang cổng USB-C không chỉ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sạc mà còn thuận tiện khi kết nối với các thiết bị khác.

Một điểm nổi bật của iPhone 16e là khả năng tối ưu pin, giúp kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, để giữ mức giá cạnh tranh, Apple đã phải cắt giảm một số trang bị.

Mẫu máy này vẫn giữ thiết kế tai thỏ quen thuộc, chỉ có một camera sau và thiếu một số tính năng cao cấp như MagSafe hay các công nghệ kết nối thường thấy trên các dòng iPhone cao cấp hơn.

Dù vậy, iPhone 16e vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng ưu tiên hiệu năng, thời lượng pin và sự hiện đại của chuẩn USB-C, tất cả trong một mức giá hợp lý.

iPhone 14 Plus: 9,7 triệu đồng

iPhone 14 Plus được thiết kế dành cho những người dùng yêu thích màn hình lớn và thời lượng pin dài. Với viên pin dung lượng cao, thiết bị này mang lại khả năng sử dụng bền bỉ, lý tưởng cho việc xem phim, lướt web hay làm việc trong thời gian dài.

Màn hình 6,7 inch rộng rãi kết hợp với bộ khung nhôm giúp máy nhẹ hơn đáng kể so với các phiên bản Pro Max cùng kích thước, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, iPhone 14 Plus vẫn chưa có nhiều đột phá về phần cứng. Màn hình của máy chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz, và hệ thống camera chỉ bao gồm hai ống kính, thiếu đi camera telephoto chuyên dụng cho nhu cầu chụp ảnh ở khoảng cách xa.

iPhone 12 Pro Max: 8 triệu đồng

iPhone 12 Pro Max vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế cao cấp đặc trưng của dòng Pro. Khung viền thép không gỉ mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, sang trọng và bền bỉ theo thời gian.

Sản phẩm được trang bị cụm ba camera phía sau, trong đó có ống kính telephoto, giúp chụp chân dung và zoom quang học “chuyên nghiệp” hơn so với các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Màn hình OLED 6,7 inch tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc, với chất lượng hiển thị sắc nét cho đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, iPhone 12 Pro Max sử dụng cổng Lightning thay vì USB-C, thời lượng pin không còn nổi bật như các thế hệ mới, và vòng đời hỗ trợ phần mềm cũng đang dần đi đến giai đoạn cuối so với những thiết bị ra mắt sau đó.