(VTC News) -

Tiếp nối chương trình khởi động từ tháng 10, LOTTE MART duy trì mức giá ưu đãi đến hết ngày 31/12/2026 tại 6 siêu thị: Bình Dương, Đồng Nai, Vinh, Gò Vấp, Tây Ninh và Bắc Giang.

Danh mục bình ổn giá trải rộng từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm khô, gia vị đến sữa, đồ uống và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình. Với nhu cầu chuẩn bị bữa ăn, người tiêu dùng có thể chọn nhiều sản phẩm tươi sống giảm giá đến 50%.

Ở ngành hàng thực phẩm khô và gia vị, chương trình áp dụng mức giá ưu đãi chỉ từ 24.500 đồng đối với đa dạng sản phẩm quen thuộc trong căn bếp. Ở nhóm sữa và đồ uống, chương trình mang đến các lựa chọn với mức ưu đãi hấp dẫn.

Các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn có mức giá ưu đãi từ 14.900 đồng. Đối với nhóm sản phẩm chăm sóc nhà cửa, chương trình áp dụng mức giá ưu đãi chỉ từ 69.900 đồng.

Song song với bình ổn giá tại 6 siêu thị, LOTTE MART triển khai “Giờ vàng giá sốc” trên toàn hệ thống, với ưu đãi giảm 40%. Hai khung giờ áp dụng là 10h-11h và 17h-18h hằng ngày.

Khách hàng thành viên tiếp tục được nhân 5 điểm tích lũy vào ngày 9 và 19 hằng tháng qua chương trình L-Day, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi mua sắm tại các siêu thị LOTTE MART.