Hòa Phát ra mắt bếp từ cao cấp CeraMatt Ultra, bảo hành mặt kính 10 năm

(VTC News) -

Hòa Phát chọn CeraMatt Ultra, mẫu kính Ceramic nhám mới nhất của thương hiệu Kanger cho dòng bếp từ phân khúc cao cấp để khắc phục nhược điểm của kính bóng. Kính bóng phản chiếu ánh sáng mạnh, nên các vết xước nhỏ do kéo lê nồi chảo, dấu vân tay hay vệt dầu mỡ sau mỗi lần nấu đều dễ hiện rõ.

Kính Ceramic nhám có quy trình sản xuất phức tạp và giá thành cao hơn kính bóng.

Kết cấu nhám của CeraMatt Ultra giúp mặt kính hạn chế lộ vết trầy xước và dấu vân tay. Lớp nhám cũng khuếch tán ánh sáng thay vì phản chiếu trực tiếp như kính bóng, mặt bếp không gây chói dưới ánh đèn. Nhờ đó, mặt bếp giữ được vẻ ngoài sau thời gian dài sử dụng và dễ phối với nội thất phong cách tối giản hay Scandinavian.

Bên cạnh bề mặt nhám, CeraMatt Ultra vẫn có những đặc tính cơ bản của kính Ceramic là chịu nhiệt cao, chịu lực tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp, giúp mặt kính không biến dạng khi bếp hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao.

Kết cấu nhám của CeraMatt Ultra giúp mặt kính hạn chế lộ vết trầy xước và dấu vân tay.

Hòa Phát bảo hành riêng phần mặt kính trong 10 năm, bởi khi nứt vỡ, đây là linh kiện có chi phí thay thế thuộc nhóm cao nhất của bếp từ. Thời hạn bảo hành dài giúp người dùng hạn chế các khoản chi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Kính Ceramic nhám có quy trình sản xuất phức tạp và giá thành cao hơn kính bóng. Trên thị trường, loại kính này chủ yếu xuất hiện ở các dòng bếp từ cao cấp của những thương hiệu châu Âu, trong khi bếp từ phổ thông tại Việt Nam hiện ít sử dụng.

CeraMatt Ultra vẫn có những đặc tính cơ bản của kính Ceramic là chịu nhiệt cao, chịu lực tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp, giúp mặt kính không biến dạng khi bếp hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Điện máy Hòa Phát Hà Nam, cho biết: “Với dòng bếp từ dùng mặt kính CeraMatt Ultra, chúng tôi muốn người tiêu dùng Việt có thể mua bếp từ cao cấp với mức giá phù hợp thu nhập.

Chất lượng, độ bền và trải nghiệm sử dụng của sản phẩm không thua kém các thương hiệu quốc tế. Hòa Phát muốn đưa công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng cao đến gần hơn với các gia đình Việt”.

Ba mẫu đầu tiên dùng mặt kính CeraMatt Ultra gồm HPC 4D11H, HPC 3D15H và HPC 3D16H, hiện có mặt tại hệ thống Điện Máy Xanh trên toàn quốc với giá khởi điểm chỉ từ 6,2 triệu đồng.

Từ nay đến hết 30/11/2026, chương trình ưu đãi độc quyền giảm tới 32%. Khách mua còn nhận bộ ba nồi inox, voucher giảm 350.000 đồng tiền cắt đá, miễn phí lắp đặt và có thể đổi sản phẩm mới trong 365 ngày.

Đại diện Điện Máy Xanh cho biết, hệ thống muốn đưa dòng bếp kính nhám này đến người tiêu dùng với giá dễ tiếp cận. Điện Máy Xanh cũng đặt mục tiêu cùng Hòa Phát phát triển một thương hiệu thiết bị bếp sản xuất trong nước.

Ngoài máy lọc nước và máy làm mát không khí, Hòa Phát đang mở rộng sang nhóm thiết bị nhà bếp. Từ cuối tháng 12/2024, Hòa Phát vận hành dây chuyền sản xuất bếp từ và máy hút mùi tại nhà máy Điện máy Gia dụng Hòa Phát ở Khu công nghiệp Hòa Mạc, Ninh Bình.

Hòa Phát cũng đầu tư Tổ hợp nghiên cứu phát triển và sản xuất gia dụng để tự sản xuất các linh kiện chính như mâm từ và bảng mạch điều khiển. Đi cùng tổ hợp này là phòng thử nghiệm tiêu âm đạt tiêu chuẩn ISO, EN, IEC và hệ thống đo lưu lượng chuyên dụng. Hiện Hòa Phát phân phối bếp từ và thiết bị nhà bếp qua Điện Máy Xanh, HC, MediaMart và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Tham khảo chi tiết các dòng bếp từ Hòa Phát CeraMatt Ultra TẠI ĐÂY.