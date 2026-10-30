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Xuất bản ngày 30/10/2026 06:50 AM
Xuất bản ngày 30/10/2026 06:50 AM

LOTTE MART triển khai chương trình bình ổn giá cuối năm

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Từ tháng 10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình bình ổn giá cho 30 nhóm hàng thiết yếu, thí điểm tại 6 siêu thị và kéo dài đến hết năm 2026.

Chương trình áp dụng cho các nhóm hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm khô, gia vị, sữa, đồ uống, hóa mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình, nhằm giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu trong những tháng cuối năm.

Theo đó, chương trình được triển khai tại 6 siêu thị LOTTE MART tại Bình Dương, Đồng Nai, Vinh, Gò Vấp, Tây Ninh và Bắc Giang, với mức giá ưu đãi lớn được duy trì ổn định đến hết ngày 31/12/2026. Dự kiến, chương trình bình ổn giá sẽ được mở rộng triển khai tại các siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc trong năm 2027.

LOTTE MART triển khai chương trình bình ổn giá cuối năm - 1

Song song với chương trình bình ổn giá được triển khai, LOTTE MART còn triển khai chương trình “Giờ vàng giá sốc” giảm tới 40%, quy mô lớn áp dụng trên toàn hệ thống.

Hoạt động khuyến mại áp dụng cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống và khu ẩm thực Yorihada Kitchen với khung giờ áp dụng: 10h00 - 11h00 và 17h00 - 18h00 hàng ngày.

Ngoài ra, khách hàng thành viên LOTTE MART tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi và tích lũy điểm định kỳ, bao gồm chương trình L-Day nhân 5 điểm tích lũy vào ngày 9 và 19 hằng tháng, Choice L Day dành cho các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L vào ngày 29 hàng tháng và Fresh Day vào thứ Ba hàng tuần đối với nhóm thực phẩm tươi sống.

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