Văn hóa bản địa và những trải nghiệm mới trong ngành F&B

(VTC News) -

Bản sắc thương hiệu được kể qua những chi tiết gần gũi

Trong ngành F&B, câu chuyện của một thương hiệu có thể hiện diện qua nhiều yếu tố, từ nguồn gốc nguyên liệu, cách phát triển sản phẩm đến hình ảnh và trải nghiệm tại cửa hàng. Đặc biệt với những thương hiệu hoạt động trên nhiều thị trường, việc xây dựng bản sắc còn gắn với cách họ lựa chọn và thể hiện những giá trị văn hóa tại từng địa phương.

Ngày nay, các thương hiệu F&B ngày càng quan tâm đến việc phát triển sản phẩm, xây dựng hình ảnh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Văn hóa có thể xuất hiện qua những chi tiết cụ thể như trang phục, biểu tượng, màu sắc hay hình tượng gắn với đời sống. Những yếu tố này tạo thêm chất liệu cho thương hiệu kể câu chuyện của mình, đồng thời giúp người tiếp nhận hiểu rõ hơn về thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải.

Với ngành F&B, đây cũng là một hướng phát triển nội dung bên cạnh câu chuyện về sản phẩm và chất lượng thưởng thức.

Đưa văn hóa địa phương vào câu chuyện toàn cầu

Một ví dụ có thể quan sát là chiến dịch kỷ niệm 9 năm thành lập CHAGEE với thông điệp “One World. One CHAGEE. Celebrating 9 Years, Together” (tạm dịch: “Một thế giới. Một CHAGEE. Cùng nhau kỷ niệm 9 năm”). Được triển khai đồng bộ tại Trung Quốc đại lục, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, chiến dịch sử dụng hình ảnh Teadore để thể hiện tinh thần kết nối giữa các thị trường.

Teadore là nhân vật voi bông lấy cảm hứng từ hình tượng gắn với văn hóa trà. Thiết kế có đôi tai tạo hình lá trà, sắc xanh gợi nhắc Vân Nam và dấu hiệu chữ C đặc trưng. Tên gọi Teadore kết hợp hai từ “tea” và “adore”, thể hiện tình yêu dành cho trà. Điểm đáng chú ý nằm ở việc nhân vật được phát triển thành những phiên bản mang dấu ấn riêng tại từng quốc gia.

Teadore phiên bản Việt Nam trong trang phục áo bà ba, hoa sen, bên cạnh các phiên bản Teadore mang dấu ấn văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: CHAGEE)

Tại Singapore, Teadore mang hình ảnh Merlion; phiên bản Malaysia gắn với trang phục kebaya, họa tiết batik và hoa dâm bụt; Hàn Quốc có hanbok, còn Thái Lan có Muay Thai. Với Việt Nam, nhân vật xuất hiện trong trang phục áo bà ba và gắn với hình ảnh hoa sen.

Áo bà ba gợi nhắc đến những nét mộc mạc, ấm áp và chân thành. Hoa sen mang sắc thái thanh nhã, gắn với những giá trị văn hóa quen thuộc của người Việt. Hai hình ảnh tạo nên diện mạo riêng cho phiên bản Teadore tại Việt Nam, đồng thời đặt văn hóa địa phương trong một bộ sưu tập chung với nhiều quốc gia.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng thể hiện bản sắc thương hiệu thông qua thiết kế nhân vật. Thay vì sử dụng một hình ảnh giống nhau tại mọi thị trường, mỗi phiên bản mang thêm chất liệu văn hóa riêng, giúp câu chuyện toàn cầu có nhiều sắc thái hơn.

Theo chia sẻ của ông Công Trần, Giám đốc Marketing CHAGEE Việt Nam, thương hiệu kỳ vọng những người yêu trà tại mỗi quốc gia có thể tìm thấy hình ảnh quê hương trong câu chuyện chung ấy.

Lan tỏa giá trị văn hóa qua trải nghiệm thưởng trà

Với ngành F&B, cửa hàng là nơi khách hàng trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm và các chương trình của thương hiệu. Vì vậy, những hoạt động được tổ chức tại điểm bán có thể trở thành một phần trong trải nghiệm mua sắm và thưởng thức đồ uống.

Trong khuôn khổ chiến dịch 9 năm, CHAGEE triển khai chương trình “Xé ly trúng quà” trong ba ngày, từ ngày 15 đến 17/11/2026, tại tất cả cửa hàng. Theo thông tin từ thương hiệu, mỗi ly nước đủ điều kiện tham gia đều có cơ hội nhận quà tặng.

Tháng 11 này, CHAGEE giới thiệu bộ đôi BO-YA Trà nhài xoài, gồm BO-YA Trà sữa xanh nhài xoài và BO-YA Trà nhài xoài nguyên bản. Hai phiên bản kết hợp trà nhài với xoài chín, mang đến hai cách thưởng thức khác nhau.

Bộ đôi BO-YA Trà nhài xoài được CHAGEE ra mắt nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập.

Theo đó, nền trà sử dụng bốn thành phần trà nhài tuyển chọn, kết hợp các kỹ thuật ướp hương hoa ở nhiều cấp độ. Phiên bản Trà sữa xanh nhài xoài bổ sung sữa tươi để tạo vị béo mượt, trong khi phiên bản Trà nhài xoài nguyên bản tập trung vào hương trà và trái cây. Sự kết hợp giữa nguyên liệu trà và xoài cũng tiếp nối cách CHAGEE phát triển sản phẩm trên nền tảng văn hóa trà.

Nhìn từ những hoạt động này, câu chuyện thương hiệu F&B có thể được triển khai qua nhiều lớp nội dung: bản sắc văn hóa thể hiện qua hình ảnh, hoạt động tại cửa hàng tạo điểm tiếp xúc trực tiếp, còn sản phẩm duy trì trải nghiệm thưởng thức.

Với CHAGEE, ba yếu tố cùng xuất hiện trong chiến dịch kỷ niệm 9 năm, gắn với định hướng “Connect the World Through Tea” - Kết nối thế giới thông qua trà. Đây cũng là cách thương hiệu đưa câu chuyện về trà vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm để tiếp tục kể về con người, văn hóa và những dấu ấn riêng tại từng thị trường.