Thí sinh bác sĩ nội trú vượt qua 3 buổi thi khắc nghiệt để đến Match Day

(VTC News) -

Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 sẽ được Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức ngày 9/9. Dù là sự kiện dành cho sinh viên Y khoa, Match Day nhận được sự quan tâm lớn của xã hội bởi đây là bước cuối cùng để xác lập danh sách học viên đủ điều kiện trúng tuyển Bác sĩ nội trú của nhà trường.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở. 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi. Kết quả, 780 thí sinh vượt qua và đủ điều kiện tham dự Match Day.

Theo Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day đánh dấu bước hoàn tất kỳ thi tuyển sinh sau đại học và xác lập danh sách học viên đủ điều kiện trúng tuyển Bác sĩ nội trú của nhà trường.

Match Day được Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện từ năm 2016, thể hiện cam kết của nhà trường về việc không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh. Tại sự kiện, toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình lựa chọn chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực, qua đó loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hoặc điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Hoạt động này đồng thời giúp triệt tiêu tỷ lệ ảo khi quyết định lựa chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành được thực hiện ngay tại chỗ. Nhờ đó, danh sách thí sinh trúng tuyển được chốt chính xác 100% theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi sự kiện kết thúc.

Thí sinh lần lượt được hô tên để lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Match Day năm 2025. (Ảnh: HMU)

Để có mặt tại Match Day, các thí sinh phải trải qua kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá bằng các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi, với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn Y học cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh. Qua đó, kỳ thi bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

Theo Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day cũng giúp các thí sinh chủ động lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai. Mỗi thí sinh căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân.

Tại Match Day, ban tổ chức lần lượt gọi tên thí sinh theo đúng thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi công khai từ cao xuống thấp. Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Diễn biến lựa chọn chuyên ngành và số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được tự động cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard, thông qua màn hình LED trung tâm.

Lựa chọn của thí sinh chỉ chính thức có hiệu lực sau khi hoàn thành ký xác nhận trực tiếp vào Sổ đăng ký chuyên ngành.

Theo Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day khẳng định thành quả nỗ lực của các tân bác sĩ sau một kỳ thi khốc liệt, đồng thời mở ra chặng đường đào tạo chuyên sâu trong 3 năm tiếp theo.

Gửi tới các tân học viên bác sĩ nội trú, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo Bác sĩ nội trú, thì mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Các tân Bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân”.