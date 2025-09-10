Bác sĩ nội trú là gì, điều kiện dự thi khó cỡ nào?

(VTC News) -

Theo thông tin từ trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học dành riêng cho sinh viên Y khoa hệ chính quy đã tốt nghiệp. Đây được xem là chương trình "đào tạo tinh hoa", với thời gian học kéo dài từ 2 đến 4 năm, tùy theo chuyên ngành.

Đặc biệt, bác sĩ nội trú được tuyển chọn khắt khe thông qua kỳ thi tuyển sinh với yêu cầu thí sinh phải dưới 27 tuổi, chưa từng bị kỷ luật và chỉ được thi duy nhất một lần trong đời. Bài thi gồm 4 môn: hai môn chuyên ngành, một môn cơ sở và một môn ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp hoặc Trung), mỗi môn thi trong 90 phút.

Bác sĩ nội trú là những sinh viên xuất sắc được tuyển chọn ngay sau khi kết thúc khóa học để tiếp tục được học tập. (Ảnh minh hoạ)

Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được chia thành ba nhóm lớn:

Nội khoa: Gồm các chuyên ngành như huyết học - truyền máu, cấp cứu hồi sức, tim mạch, nhi khoa, lao, thần kinh, truyền nhiễm, da liễu, tâm thần, y học cổ truyền, y học hạt nhân, phục hồi chức năng...

Ngoại khoa và phẫu thuật: Bao gồm ngoại tổng quát, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, gây mê hồi sức, nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật tạo hình, ung bướu...

Y học cơ bản và dự phòng: Như vi sinh, ký sinh trùng, mô phôi, giải phẫu bệnh, sinh lý học và y học dự phòng.

Mỗi bác sĩ nội trú được phân công tham gia trực tiếp vào quy trình khám chữa bệnh, có trách nhiệm như một bác sĩ chính thức. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực toàn diện, song cũng là thử thách lớn vì khối lượng công việc áp lực và cường độ cao.

Sau khi hoàn thành chương trình, bác sĩ nội trú không cần học thêm bất kỳ khóa đào tạo chuyên khoa nào để hành nghề. Với nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế dày dạn, họ thường được ưu tiên tuyển dụng vào các bệnh viện tuyến trung ương hoặc các cơ sở y tế đầu ngành.

Hiện một số trường đại học lớn có chương trình đào tạo bác sĩ nội trú uy tín tại Việt Nam gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với giới trẻ đam mê ngành Y, bác sĩ nội trú là lựa chọn mang tính chiến lược cho sự nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội này không dành cho tất cả - mỗi người chỉ được thi duy nhất một lần, khiến kỳ thi trở thành bước ngoặt quan trọng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, định hướng sớm và hiểu rõ đặc thù ngành học sẽ giúp thí sinh nắm bắt cơ hội quý giá này.

Trở thành bác sĩ nội trú là hành trình nhiều thử thách nhưng đầy triển vọng. Đây không chỉ là cơ hội học tập, thực hành tốt nhất dành cho sinh viên Y khoa mà còn là bàn đạp vững chắc đưa họ đến gần hơn với những vị trí đầu ngành trong tương lai.