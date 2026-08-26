Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng

(VTC News) -

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 25/8 kêu gọi tăng cường trách nhiệm của lực lượng cảnh sát sau làn sóng phẫn nộ trong dư luận liên quan đến cách xử lý một loạt vụ mất tích trên đảo Jeju, trong bối cảnh các cải cách sắp tới sẽ trao cho cảnh sát vai trò lớn hơn trong điều tra hình sự.

“Cảnh sát có khả năng sẽ là cơ quan nắm giữ quyền lực lớn nhất trong số các cơ quan nhà nước”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp Nội các, đồng thời cho rằng dư luận đang đặt câu hỏi liệu lực lượng này có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm tương xứng hay không.

“Trách nhiệm phải được tăng cường tương ứng với quy mô quyền hạn”, ông nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách cho biết 4 người được báo mất tích tại Jeju đã được phát hiện tử vong trong vòng 3 ngày tính đến 24/8. Các vụ việc không liên quan đến nhau, song có 2 trường hợp được cho là đã bị cùng một cảnh sát đóng hồ sơ khi chưa xác nhận người mất tích vẫn an toàn.

Những cáo buộc này khiến cơ quan chức năng phải rà soát toàn bộ 298 hồ sơ mất tích do viên cảnh sát nói trên xử lý. Truyền thông địa phương cho biết khoảng 10 hồ sơ đang được xem xét có khả năng đã bị đóng không đúng quy định.

Một trong những trường hợp gây chú ý liên quan đến Jang Mi-ran, 37 tuổi, người mất tích và trở thành tâm điểm tranh luận trên toàn quốc sau khi cảnh sát bị cáo buộc đóng hồ sơ mà chưa xác nhận tình trạng an toàn của cô. Thi thể người phụ nữ được tìm thấy hôm 24/8, 104 ngày sau khi cô mất tích.

Trường hợp còn lại liên quan đến một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Gia đình ông tiếp tục trình báo mất tích, từ đó cơ quan chức năng mở lại cuộc tìm kiếm và cuối cùng phát hiện thi thể ông.

Tòa án hôm 25/8 bắt giữ viên cảnh sát này với các cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, làm giả hồ sơ điện tử chính thức và cản trở công vụ, hãng Yonhap đưa tin. Viên cảnh sát phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông đã liên lạc với những người mất tích.

Quyền Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong xin lỗi và cam kết có biện pháp ngăn sự việc tái diễn. Cảnh sát cũng yêu cầu hồ sơ các vụ mất tích phải được cấp trên phê duyệt trước khi đóng, trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống quản lý hồ sơ.

“Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ hệ thống và tiến hành cải cách thể chế để điều này không bao giờ xảy ra lần nữa”, ông Yoo nói với các nghị sĩ hôm thứ Hai, đồng thời cam kết rà soát tất cả hồ sơ do viên cảnh sát nói trên xử lý.

Theo số liệu chính thức, cảnh sát Hàn Quốc tiếp nhận 70.814 trình báo người trưởng thành mất tích trong năm ngoái. Kể từ năm 2022, mỗi năm có hơn 70.000 trường hợp được trình báo, dù cảnh sát cho biết phần lớn được giải quyết trong vòng 30 ngày.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ cầm quyền hồi tháng 7 đã tước bỏ những quyền điều tra còn lại của công tố viên, với lý do lực lượng này từng lạm dụng quyền lực. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ tháng 10 sẽ khiến cảnh sát đảm nhận vai trò điều tra được mở rộng đáng kể.