Loạt nghệ sĩ vướng vòng lao lý, tiêu tan sự nghiệp vì say xỉn, hành hung

Ồn ào liên quan đến Trung Quân Idol những ngày qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy của việc mất kiểm soát hành vi khi sử dụng rượu bia, điều từng khiến không ít nghệ sĩ trong khu vực phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất cả sự nghiệp.

Trung Quân Idol lên tiếng xin lỗi sau khi bị tố có hành vi hành hung trong lúc say xỉn. Trên trang cá nhân, anh cho biết đã gỡ bỏ bài đăng trước đó để chờ cơ hội gặp trực tiếp nạn nhân nhằm nói lời xin lỗi.

Trung Quân chia sẻ bản thân “thành thật hối hận và biết lỗi”, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị ảnh hưởng và khán giả. Nam ca sĩ cũng cho biết đã nhận được sự tha thứ từ phía gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng kéo theo những hệ lụy rõ rệt. Tối 22/4, đêm nhạc Yêu người có ước mơ – dự kiến diễn ra ngày 25/4 với sự tham gia của Trung Quân thông báo hoãn với lý do “khách quan ngoài mong muốn”. Dù ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân, nhưng thời điểm nhạy cảm khiến nhiều người cho rằng ồn ào đời tư ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Trước đó, cơ quan chức năng cũng vào cuộc xác minh vụ việc.

Không chỉ riêng Việt Nam, làng giải trí châu Á chứng kiến hàng loạt trường hợp nghệ sĩ lao đao, đánh mất hình ảnh, thậm chí cả sự nghiệp vì hành vi bạo lực khi say xỉn.

Tại Hàn Quốc, Suga (BTS) từng gây tranh cãi khi bị phát hiện có nồng độ cồn cao khi tham gia giao thông. Dù không gây tai nạn, anh vẫn bị phạt tiền, thu bằng lái và nhận kỷ luật từ đơn vị đang phục vụ. Thời điểm nổ ra scandal, nhiều fan quay lưng, thậm chí tẩy chay, yêu cầu anh ra khỏi nhóm, tránh ảnh hưởng đến BTS. Vụ việc trở thành một vết đen trong sự nghiệp của Suga.

Trước đó, Kim Jae Joong từng bị đình chỉ hoạt động một thời gian, còn Nichkhun phải bồi thường và chịu án phạt tài chính lớn sau tai nạn giao thông khi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Đặc biệt, trường hợp của Kangin (cựu thành viên Super Junior) được xem là ví dụ điển hình cho việc bê bối lặp lại phá hủy hoàn toàn hình ảnh nghệ sĩ. Không chỉ dính đến các vụ lái xe khi say gây tai nạn, Kangin còn vướng cáo buộc hành hung bạn gái trong quán rượu. Áp lực phản đối gay gắt từ chính người hâm mộ khiến Kangin phải rời nhóm vào năm 2019, khép lại sự nghiệp trong tai tiếng.

Nhiều diễn viên ở Hàn Quốc cũng phải trả giá nặng nề về những hành vi khi say xỉn. Nữ diễn viên Han Ji Sun từng bị kết án tù treo và phạt tiền vì hành hung tài xế taxi và cả cảnh sát trong tình trạng say xỉn. Hệ quả là cô bị loại khỏi dự án phim đang tham gia và bị cấm sóng vĩnh viễn trên đài KBS. Hợp đồng quảng cáo bị hủy, các công ty quản lý quay lưng, Han Ji Sun bị "gạch tên" khỏi danh sách các diễn viên hoạt động tại Kbiz. Tương tự, Kim Byung Ok cũng phải rút khỏi phim và bị “cấm cửa” sau scandal lái xe khi say rượu.

Tại Nhật Bản, vụ việc của Tatsuya Yamaguchi từng gây chấn động khi nam nghệ sĩ bị tố có hành vi khiếm nhã với nữ sinh trong lúc say. Dù không bị truy tố, anh phải rời nhóm TOKIO, bị cắt sóng hàng loạt chương trình và chịu thiệt hại lớn từ các hợp đồng quảng cáo, minh chứng rõ ràng cho sự “không khoan nhượng” của công chúng Nhật Bản với bê bối đạo đức.

Showbiz Hoa ngữ cũng không ngoại lệ. Năm 2025, diễn viên Lý Minh Đức bị bắt giữ sau khi đập phá tài sản của người khác trong tình trạng say xỉn. Từ một gương mặt đang lên, anh nhanh chóng bị “xóa sổ” khỏi thị trường giải trí sau án tù và khoản bồi thường lớn. Điều đáng nói là dù từng có cơ hội khắc phục hậu quả, thái độ thiếu thiện chí sau đó khiến sự nghiệp của nam diễn viên rơi vào ngõ cụt.

Có thể thấy, trong môi trường giải trí khắc nghiệt, nơi hình ảnh cá nhân gắn chặt với giá trị thương mại, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ khiến sự nghiệp được xây dựng trong nhiều năm sụp đổ.

Trở lại với câu chuyện của Trung Quân Idol, dù lời xin lỗi đã được đưa ra và phía nạn nhân được cho là đã chấp nhận, nhưng con đường lấy lại niềm tin từ công chúng chắc chắn không dễ dàng.