Loạt lùm xùm trong sự nghiệp của Trung Quân Idol

Trung Quân Idol đang là nghệ sĩ nhận nhiều quan tâm khi bị một người tố cáo có hành vi tác động vật lý phụ nữ. Bài đăng trên trang cá nhân của ông P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TP.HCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) hành hung vợ ông, là bác sĩ N.T.Th., vào rạng sáng cùng ngày tại nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Công an phường Sài Gòn, TP.HCM xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội để tìm hiểu vụ việc.

Trước ồn ào, Trung Quân Idol có động thái khóa tài khoản Facebook cá nhân, chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi là còn hoạt động. PV Báo Điện tử VTC News cũng liên hệ với nam ca sĩ nhưng không nhận được phản hồi.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quân Idol phải đối mặt với sóng gió dư luận vì ồn ào không hay. Trong sự nghiệp, giọng ca "Dấu mưa" từng vài lần phải lên tiếng xin lỗi bởi lùm xùm của bản thân.

Vào tháng 10/2024, Trung Quân Idol từng khiến khán giả chỉ trích khi bị khui ra là thành viên tích cực của một hội nhóm trên Facebook. Đây là nhóm kín do một nam rapper lập ra, chứa nhiều nội dung bị cho là nhạy cảm, dung tục và có những phát ngôn đi quá giới hạn.

Ngay sau đó, Trung Quân Idol phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận mình "vui quá, trẻ con quá nên mới tham gia tương tác nhằm mục đích giết thời gian trong mùa dịch". Anh khẳng định các nội dung của mình trên nhóm này đều là đùa và không hề có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc hay tiêu cực.

"Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, Quân gặp rất nhiều sai sót nên từ sau mỗi biến cố xảy ra Quân đều cố gắng rèn luyện bản thân để ngày một tốt hơn. Nên câu chuyện vô ý từ 4, 5 năm về trước thật sự là một bài học để Quân biết là mình phải tiếp tục tu sửa, thay đổi bản thân nhiều hơn để những câu chuyện như thế này không lặp lại trong tương lai.

Một lần nữa Quân xin lỗi và xin nhận hết những sai sót trong quá khứ vì đã để mọi người phải bận tâm tới Quân theo cách tiêu cực như thế này", anh viết.

Trước đó vào năm 2021, Trung Quân Idol từng gây xôn xao khi bức xúc tố bị quỵt tiền show ngay sát Tết. Đáng nói là lý do phía bầu show đưa ra là "do anh hát yếu, nốt cao lên không nổi nên muốn trừ chi phí".

Sự việc này từng khiến giới nghệ sĩ một phen xôn xao, người bênh vực giọng hát của anh, số khác lại tranh cãi về khả năng thanh nhạc.

Năm 2018, Trung Quân Idol nhận nhiều "gạch đá" khi thẳng thắn chê bai chương trình Táo quân là "nhạt nhất thế kỷ". Việc Trung Quân Idol buông lời nhận xét mang tính tiêu cực một chương trình được nhiều người mong chờ mỗi năm nhận phải chỉ trích dữ dội.

Ngay trong trưa Mùng 1 Tết, nam ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân đã "quá sai", "ích kỷ" và "vô tâm".

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi các đàn anh đàn chị những người đã gây dựng nên Táo quân. Có những lúc trên đời này mình chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, mình nói cho vui đùa giỡn bỡn cợt mà không nghĩ tới hậu quả, đôi khi quên mất rằng để có một chương trình cho mọi người xem phải bỏ rất nhiều công sức, vô tư quá lại dẫn đến vô tâm như thế này, bây giờ có xin lỗi bao nhiêu cũng không hết", Trung Quân viết.

Trung Quân Idol sinh năm 1992, từng gây chú ý ở cuộc thi Vietnam Idol 2008. Sau đó, nam ca sĩ liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích, đặc biệt những tình khúc về mưa nên gắn với biệt danh "thánh mưa". Năm 2022, Trung Quân gây chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Bướm Mặt Trăng.