Cầu vượt sông ở Ninh Bình điều chỉnh tăng hơn 200 tỷ đồng trước ngày khởi công

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông sông Ninh Cơ trên tuyến Quốc lộ 37B. Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tăng mạnh so với phương án ban đầu.

Theo báo cáo, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng, do UBND tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) tổ chức thực hiện bằng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình).

Trước khi cầu Ninh Cường được đầu tư xây dựng, việc lưu thông của người dân vẫn phụ thuộc vào cầu phao cũ kỹ.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều yếu tố làm tăng chi phí, như thay đổi cơ chế, chính sách tại thời điểm rà soát tiểu dự án so với thời điểm lập dự án chính; điều chỉnh tăng giá bồi thường đất đai, tài sản trên đất; đồng thời phát sinh các hạng mục hoàn trả công trình công cộng và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Những yếu tố này khiến tổng chi phí GPMB, hỗ trợ và tái định cư tăng đáng kể. Cụ thể, cơ cấu chi phí mặt bằng được đề xuất điều chỉnh từ hơn 52 tỷ đồng lên hơn 289 tỷ đồng, tăng hơn 236 tỷ đồng so với giá trị đã được duyệt. Phần vốn đối ứng của địa phương cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Ngoài ra, địa phương cũng đề xuất thay đổi địa điểm thực hiện dự án từ các huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh (tỉnh Nam Định cũ) sang xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường thuộc tỉnh Ninh Bình theo phương án sau sắp xếp.

Trả lời báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, phần vốn GPMB do địa phương bố trí nên không ảnh hưởng đến hiệp định vay vốn ODA. Hiện các thủ tục ký kết hợp đồng xây lắp đang được hoàn thiện, bảo đảm kế hoạch khởi công dự án vào dịp 30/4 tới.

Theo phương án được duyệt ban đầu, dự án cầu Ninh Cường có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,65km. Cầu chính được xây dựng với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, bề rộng 12m. Đường dẫn hai đầu cầu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 581 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) chiếm hơn 465,7 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và địa phương.