Loạt đại học Việt Nam có ngành học lọt top thế giới

Ngày 25/3, Tổ chức QS công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo 5 lĩnh vực chính, mỗi lĩnh vực gồm bảng xếp hạng chung và xếp theo ngành với tổng 55 ngành. Việt Nam có 13 trường đại học góp mặt ở 23 ngành, tăng 4 cơ sở nhưng giảm 2 ngành so với năm ngoái.

Bảy cơ sở giáo dục đại học Việt Nam xuất hiện ở bảng xếp hạng chung, cao hơn năm 2025 và là số lượng đông nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, 4 trường lần đầu được QS xếp hạng theo ngành là: Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Ngoại thương, chủ yếu ở các ngành thế mạnh. Thứ hạng cao nhất thuộc về Đại học Công nghiệp TP.HCM ở ngành Nghệ thuật và Thiết kế, trong nhóm 101-150 thế giới.

Đại học Duy Tân xếp vị trí 144 thế giới ở ngành Khoa học máy tính. (Ảnh: DTU)

Xét theo bảng chung, Đại học Văn Lang dẫn đầu trong lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn (hạng 260). Đại học Quốc gia TP.HCM giữ vị trí cao ở nhóm Khoa học tự nhiên (401-450) và Khoa học xã hội và quản lý (341). Đại học Duy Tân đứng đầu trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (346).

Trong xếp hạng theo ngành, 8 trường Việt Nam được xếp ở ngành Khoa học máy tính, dẫn đầu là Đại học Duy Tân với vị trí 144 thế giới. Chỉ hai trường lọt top 100 thế giới theo ngành: Đại học Văn Lang (69 ngành Nghệ thuật và Thiết kế) và Đại học Duy Tân (41 ngành Khách sạn và Giải trí), giảm một trường so với năm ngoái.

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới, bên cạnh THE và ARWU. Bảng xếp hạng năm nay dựa trên dữ liệu từ khoảng 1.900 trường, với 5 tiêu chí: danh tiếng học thuật, uy tín với nhà tuyển dụng, số trích dẫn trung bình trên bài báo, chỉ số H-index và chỉ số IRN về hợp tác quốc tế. Nhờ đó, các trường Việt Nam có nhiều công bố quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế, nhận được lợi thế đáng kể.

So với hai tháng trước, khi THE công bố bảng xếp hạng riêng, Việt Nam có 11 trường góp mặt với thứ hạng cao nhất là Đại học Duy Tân ở ngành Vật lý (251-300). Năm 2026, QS ghi nhận sự gia tăng cả về số lượng cơ sở và sự đa dạng ngành học của Việt Nam trên bản đồ giáo dục toàn cầu.