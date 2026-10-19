Loài chim dodo tuyệt chủng từ thế kỷ 17 sắp có cơ hội được hồi sinh

Công ty Colossal cho biết, các nhà khoa học của họ theo đuổi các mục tiêu chỉnh sửa gen để hồi sinh loài chim dodo đã tuyệt chủng bằng cách sử dụng một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm xác định những thay đổi di truyền có thể là nguyên nhân gây ra các đặc điểm sọ mặt đặc trưng của loài chim này.

Một chú chim dodo theo mô phỏng của Công ty Colossan (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, Công ty này đang thực hiện chỉnh sửa gen để đưa các đặc điểm của chim dodo vào tế bào của loài chim bồ câu nicobar, họ hàng gần nhất của nó. Loài bồ câu này có nguồn gốc từ một số hòn đảo ở Đông Nam Á, nổi tiếng với bộ lông màu xanh lục và đồng óng ánh và có thể bay. Đàn bồ câu thử nghiệm tại Texas hiện đã được nhân giống lên 36 con.

Hiện tại, công ty đã hoàn thành 95% quá trình phân tích bộ gen chim dodo và đang tiến hành xác minh các mục tiêu di truyền này trong phòng thí nghiệm. Công ty cũng cho biết đã đạt được một bước tiến giúp rút ngắn thời gian cần thiết để kiểm tra xem việc chỉnh sửa gen có tạo ra đặc điểm mong muốn hay không. Mặc dù vậy, Công ty không tiết lộ thời gian cụ thể cho việc ấp nở chim dodo.

Chia sẻ với báo chí, ông Ben Lamm, Giám đốc điều hành Colossal khẳng định, việc đưa chim dodo trở lại là minh chứng cho thấy sự tuyệt chủng không hẳn là vĩnh viễn, đồng thời góp phần bảo tồn các loài bản địa hiện có.

Năm ngoái, công ty này cho biết đã tạo ra chó sói khổng lồ bằng kỹ thuật di truyền, chỉnh sửa gen của chó sói xám, loài động vật ăn thịt thời Kỷ Băng hà đã tuyệt chủng, để bổ sung các đặc điểm của chó sói khổng lồ. Bên cạnh chim dodo và chó sói khổng lồ, công ty còn có bốn loài khác trong danh sách hồi sinh gồm: Voi ma mút lông rậm; hổ Tasmania; linh dương xanh và chim moa, một loài chim lớn không biết bay.