Loại bóng bay thân thiện với môi trường, có thể phân hủy sau 9 tháng

(VTC News) -

Juliana Cumming, 29 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Imperial College London (Anh), cùng các cộng sự phát triển Bioloon, loại bóng bay có thể phân hủy hoàn toàn trong khoảng 9 tháng.

Nhóm đã thử nghiệm sản phẩm trong đất, nước biển và nước khử ion. Kết quả cho thấy Bioloon đều phân hủy trong cả ba môi trường, mở ra khả năng thay thế bóng bay truyền thống vốn có thể tồn tại lâu sau khi bị vứt bỏ.

Sản phẩm bóng bay Bioloon. (Ảnh: Euronews)

Cumming dành ba năm để phát triển công thức cho Bioloon. Nguyên liệu chính vẫn là mủ cao su tự nhiên tương tự bóng bay thông thường. Điểm khác biệt nằm ở quá trình biến mủ cao su thành vật liệu đàn hồi.

Bóng bay thông thường trải qua quá trình lưu hóa bằng lưu huỳnh, giúp mủ cao su trở thành cao su có độ bền và đàn hồi cần thiết.

Cumming cho biết quá trình này sử dụng các chất xúc tiến, chất chống oxy hóa và chất hoạt hóa. Những chất phụ gia này giúp tạo ra đặc tính của bóng bay nhưng đồng thời cản trở khả năng phân hủy sinh học và có thể giải phóng hóa chất độc hại ra môi trường.

Cumming vì thế tập trung nghiên cứu thay đổi công đoạn này. Cô chia sẻ: “Bóng bay của chúng tôi vẫn được làm từ mủ cao su tự nhiên, nhưng chúng tôi pha nó với một loại vật liệu có khả năng phân hủy sinh học khác và không bổ sung những chất phụ gia được sử dụng trong bóng bay truyền thống”.

Nhóm không công bố thêm chi tiết về công thức do quy trình đã được cấp bằng sáng chế.

Ý tưởng phát triển Bioloon bắt nguồn từ Charlotte Melia, doanh nhân có hơn 10 năm làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Melia cho biết công việc của bà sử dụng hàng nghìn quả bóng bay mỗi tuần, dù chúng thường chỉ phục vụ các bữa tiệc trong vài giờ trước khi bị làm vỡ và vứt vào thùng rác.

“Tôi làm công việc tổ chức tiệc trong hơn 10 năm và luôn rất chú trọng tính bền vững. Điều khiến tôi lo ngại nhất là rác thải từ bóng bay”, Melia nói.

Tin rằng có thể tạo ra một sản phẩm thay thế, Melia cùng một cộng sự đầu tư khoảng 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng) để tài trợ một phần cho dự án nghiên cứu tiến sĩ của Cumming.

Không chỉ làm bóng bay, Melia cho rằng công nghệ mới có thể được điều chỉnh để sản xuất nhiều sản phẩm từ cao su dùng hàng ngày và trong y tế như găng tay gia dụng, găng tay phẫu thuật hay quần áo cao su.

Trước mắt, nhóm phát triển đặt mục tiêu đưa Bioloon ra thị trường vào năm 2028, tạo lựa chọn thay thế cho bóng bay truyền thống.

Theo Khoa Kỹ thuật Hóa học của Imperial College London, khoảng 20 - 25 tỷ quả bóng bay được mua trên toàn thế giới mỗi năm. Phần lớn chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn nhưng có thể tồn tại lâu sau khi bị vứt bỏ.

Khi lọt ra biển, bãi biển và môi trường tự nhiên, bóng bay có thể gây nguy hiểm cho động vật hoang dã. Nghiên cứu năm 2019 của Đại học Tasmania xác định bóng bay là loại rác thải nhựa có nguy cơ cao nhất đối với chim biển. Chim nuốt phải bóng bay có nguy cơ tử vong cao gấp 32 lần so với khi nuốt nhựa cứng.