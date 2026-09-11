Lớp học đặc biệt của học sinh Olympia cùng dàn nhạc quốc tế

(VTC News) -

Tối 10/9, tại Nhà hát Olympia (Hà Nội), học sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) biểu diễn trong concert “I See The Light”.

Chương trình có sự tham gia của học sinh, giáo viên Olympia và các nghệ sĩ quốc tế đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Điểm nhấn là 4 tiết mục kết hợp giữa học sinh và dàn nhạc, gồm piano, band, vocal và hợp xướng.

Lớp học đặc biệt giữa dàn nhạc giao hưởng quốc tế của học sinh Olympia.

Theo lãnh đạo nhà trường, “I See The Light” nằm trong chuỗi hoạt động đưa học sinh tiếp cận nghệ thuật thông qua trải nghiệm trực tiếp, bên cạnh các hoạt động nhạc kịch, mỹ thuật và biểu diễn sống cùng nghệ thuật, làm giàu chiều sâu cảm xúc và khả năng biểu đạt, đồng thời tích lũy vốn văn hóa để hiểu và đối thoại với thế giới. Đây như ‘lớp học’ đặc biệt thực tế sống động dành cho các học trò.

Tại chương trình, em Phạm Đức Long, học sinh lớp 7H3, đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ độc tấu piano (soloist) bản Sonatine, Op.36 của Muzio Clementi với phần đệm của dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Long học piano khoảng sáu năm và dành hơn hai năm luyện tập tác phẩm này.

Em Phạm Đức Long tự tin trình diễn piano giữa dàn nhạc quốc tế tại concert “I See The Light”.

Nam sinh cho biết trước khi biểu diễn em khá lo lắng vì lần đầu làm việc với một dàn nhạc chuyên nghiệp. Sau tiết mục, Long nhận thấy trải nghiệm giúp em tự tin hơn và thêm yêu âm nhạc cổ điển.

Em Nguyễn Đình Nguyên, học sinh lớp 12 Olympia, đảm nhiệm vai trò hát chính trong hai tiết mục. Nguyên từng giành giải Nhất không chuyên tại cuộc thi Hong Kong International Music và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật của trường. Để chuẩn bị cho chương trình, Nguyên tập hát khoảng hai tuần và có hai buổi làm việc cùng dàn nhạc để thử sân khấu, phối hợp và tổng duyệt.

“Lúc đầu em khá hồi hộp, bởi phong cách làm việc của các nghệ sĩ rất quy củ và nghiêm túc, nhất là khi mình được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ chuyên nghiệp”, Nguyên chia sẻ.

Theo nam sinh, quá trình tập luyện giúp em hiểu thêm về tính kỷ luật, sự phối hợp và cách các nghệ sĩ chuẩn bị cho một chương trình.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng bộ môn Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt với học sinh khi được đứng trên một sân khấu quy mô và làm việc cùng dàn nhạc chuyên nghiệp.

“Một buổi concert với một sân khấu như vậy, cùng một dàn nhạc giao hưởng quốc tế có tầm vóc tại Việt Nam và được tổ chức chuyên nghiệp, trước hết là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, hiếm có với học sinh Olympia”, cô cho hay.

Theo nữ giáo viên, học sinh được trực tiếp cảm nhận vai trò và sức ép của người nghệ sĩ, đồng thời rèn luyện khả năng tập trung, lắng nghe, phối hợp và thích ứng với những yêu cầu thực tế trên sân khấu.

Concert “I See The Light” gồm các tác phẩm từ Beethoven, Clementi, Rachmaninoff đến âm nhạc đương đại và điện ảnh. Chương trình có sự tham gia của ông Olivier Ochanine - Giám đốc Âm nhạc - Nhạc trưởng chính Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Ông Olivier Ochanine cho rằng âm nhạc có khả năng truyền tải những ý nghĩa vượt ra ngoài ngôn từ.

“Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn bao giờ hết: cho học sinh và khán giả thấy những biểu tượng, ý nghĩa ẩn sau âm nhạc, và cách âm nhạc có thể trở nên kỳ diệu, mạnh mẽ hơn cả ngôn từ”, ông nói.

Ông Olivier Ochanine - Giám đốc Âm nhạc - Nhạc trưởng chính Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (giữa) điều hành giàn nhạc và các học sinh Olympia.

“I See The Light” đánh dấu lần thứ hai Olympia và SSO cùng xuất hiện trên một sân khấu, sau concert “When You Believe” 3 năm trước.

Với học sinh Olympia, việc trực tiếp biểu diễn cùng dàn nhạc chuyên nghiệp tạo thêm một hình thức trải nghiệm nghệ thuật ngay trong môi trường học đường.

Không bảng đen, không bài kiểm tra từ thầy cô giáo, sân khấu tối 10/9 trở thành một “lớp học” đặc biệt, nơi học sinh học bằng chính việc luyện tập, biểu diễn trước các khán giả và phối hợp với những nghệ sĩ chuyên nghiệp.