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Xuất bản ngày 29/08/2026 07:28 PM
Xuất bản ngày 29/08/2026 07:28 PM

Cập nhật tỷ số Liverpool vs Nottingham Forest, kết quả Ngoại Hạng Anh mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Liverpool vs Nottingham Forest mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả trận Liverpool đấu Nottingham Forest thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh.

Trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Anfield (Liverpool) tối 29/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Liverpool đấu Nottingham Forest sớm nhất tại đây.

Ngoại hạng Anh
Liverpool
0-1
Nottingham F.
HIỆP 2
Ndoye 24’

Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nottingham Forest mới là đội tạo ra những cơ hội có chất lượng cao. Đội chủ nhà cầm bóng 63% nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 4 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,25. Trong khi đó, Nottingham Forest sút nhiều gấp đôi đối thủ, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm và ghi bàn mở tỷ số ở phút 24.

Liverpool (áo đỏ) gặp khó trước Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Liverpool (áo đỏ) gặp khó trước Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Liverpool mất thế trận trong khoảng 15 phút giữa hiệp một. Nottingham Forest tận dụng tốt khoảng thời gian này, tạo ra những pha uy hiếp trước khi Ndoye sút tung lưới đội chủ nhà. Sau đó, đội khách chuyển sang thế phòng ngự khi Liverpool dốc sức tấn công tìm bàn gỡ.

Đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola mừng hụt ở phút 32 sau pha ghi bàn của Wirtz. Tuy nhiên, VAR xác định Frimpong việt vị trước đó. Bàn thắng của Liverpool không được công nhận.

Cập nhật tỷ số Liverpool vs Nottingham Forest, kết quả Ngoại Hạng Anh mới nhất - 3
Liverpool
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Alisson Becker
TM
4
Virgil van Dijk
ĐT
5
Jeremy Jacquet
6
Milos Kerkez
7
Florian Wirtz
8
Dominik Szoboszlai
9
Alexander Isak
10
Alexis Mac Allister
18
Cody Gakpo
23
Victor Munoz
30
Jeremie Frimpong
DỰ BỊ
3
Wataru Endo
21
Kostas Tsimikas
25
Giorgi Mamardashvili
TM
33
Ronald Araujo
38
Ryan Gravenberch
42
Trey Nyoni
53
James McConnell
67
Lewis Koumas
73
Rio Ngumoha
Cập nhật tỷ số Liverpool vs Nottingham Forest, kết quả Ngoại Hạng Anh mới nhất - 4
Nottingham Forest
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
26
Matz Sels
TM
3
Neco Williams
5
Murillo
10
Morgan Gibbs-White
ĐT
11
Igor Jesus
14
Dan Ndoye
21
Xaver Schlager
23
Cunha
24
James McAtee
31
Nikola Milenkovic
34
Ola Aina
DỰ BỊ
2
Ousmane Diomande
7
Callum Hudson-Odoi
8
Nicolas Dominguez
9
Chris Wood
12
John
TM
19
Liam Delap
22
Ryan Yates
25
Luca Netz
44
Zach Abbott
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