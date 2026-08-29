(VTC News) -

Trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Anfield (Liverpool) tối 29/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Liverpool đấu Nottingham Forest sớm nhất tại đây.

● Ngoại hạng Anh Liverpool 0 - 1 Nottingham F. HIỆP 2 Ndoye 24’

Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nottingham Forest mới là đội tạo ra những cơ hội có chất lượng cao. Đội chủ nhà cầm bóng 63% nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 4 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,25. Trong khi đó, Nottingham Forest sút nhiều gấp đôi đối thủ, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm và ghi bàn mở tỷ số ở phút 24.

Liverpool (áo đỏ) gặp khó trước Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Liverpool mất thế trận trong khoảng 15 phút giữa hiệp một. Nottingham Forest tận dụng tốt khoảng thời gian này, tạo ra những pha uy hiếp trước khi Ndoye sút tung lưới đội chủ nhà. Sau đó, đội khách chuyển sang thế phòng ngự khi Liverpool dốc sức tấn công tìm bàn gỡ.

Đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola mừng hụt ở phút 32 sau pha ghi bàn của Wirtz. Tuy nhiên, VAR xác định Frimpong việt vị trước đó. Bàn thắng của Liverpool không được công nhận.