Link xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh 18h ngày 6/9, vòng 1 V.League

(VTC News) -

Trận Sông Lam Nghệ An đấu với Bắc Ninh thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 6/9 trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh nhanh nhất.

Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/song-lam-nghe-an-bac-ninh-6a994332539e29ed5fce7103?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch. Mùa giải này có lẽ cũng không phải ngoại lệ khi đội bóng xứ Nghệ không có sự nâng cấp vượt bậc nào về nguồn lực tài chính. SLNA vẫn trông cậy vào lực lượng “cây nhà lá vườn” và những cầu thủ trẻ mới được đôn lên sau khi chia tay loạt trụ cột.

Tại V.League 2026-2027, đội bóng xứ Nghệ cán đích ở vị trí thứ 9 chung cuộc. Dù không còn là thế lực đáng gờm của bóng đá Việt Nam, SLNA vẫn có thể về đích an toàn trong cuộc chiến trụ hạng ở những mùa giải gần đây. Đặc biệt trên sân nhà, SLNA không dễ bị đánh bại.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở trận ra quân là câu lạc bộ Bắc Ninh. Sau khi giành suất thăng hạng với tư cách á quân của giải Hạng Nhất mùa trước, đội bóng xứ Kinh Bắc có sự bổ sung đáng kể về lực lượng.

Dẫu vậy, sự thay đổi lớn về nhân sự và lối chơi cần thời gian để đạt đến trạng thái ổn định, chưa nói đến tính hiệu quả. Mục tiêu phù hợp của đội bóng này có lẽ là tích lũy từng điểm trong giai đoạn đầu mùa.