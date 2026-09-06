Link xem trực tiếp Nam Định vs HAGL 18h ngày 6/9, vòng 1 V.League

(VTC News) -

Trận Nam Định đấu với HAGL thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 6/9 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Nam Định vs HAGL trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Nam Định đấu HAGL nhanh nhất.

Xem trực tiếp Nam Định vs HAGL trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Nam Định đấu HAGL được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Nam Định vs HAGL có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Nam Định vs HAGL được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nam Định vs HAGL hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Nam Định đấu HAGL được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nam Định vs HAGL (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/thep-xanh-nam-dinh-hoang-anh-gia-lai-6a9942d839b07dd9861bdab6?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Nam Định vs HAGL trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Nam Định vs HAGL

Câu lạc bộ Nam Định bước vào mùa giải 2026-2027 với quyết tâm lấy lại vị thế cạnh tranh vô địch. Sau 2 mùa giải giữ ngôi vương, đội bóng thành Nam sa sút rõ rệt và chỉ đứng thứ 6 tại V.League 2025-2026.

Việc không phải bận tâm đến đấu trường quốc tế giúp CLB Nam Định giải quyết được bài toán phân bổ lực lượng và tính ổn định trong lối chơi. Lực lượng mạnh cả về nội binh lẫn ngoại binh tiếp tục là cơ sở để huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các học trò hướng tới mục tiêu cao ở mùa giải này.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bước vào mùa giải với vị thế của một trong những đội bóng cạnh tranh trụ hạng. Đội bóng phố núi vẫn sử dụng lực lượng cầu thủ nội sẵn có từ lò đào tạo hoặc đã gắn bó lâu năm với câu lạc bộ. HAGL không có ngôi sao đẳng cấp hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại.

Sức mạnh của HAGL phụ thuộc nhiều vào việc ngoại binh họ tuyển chọn có đủ chất lượng hay không. Mùa này, đội bóng phố núi đăng ký 2 cầu thủ ngoại ở vị trí trung vệ, cho thấy sự chú trọng tới khả năng phòng ngự.