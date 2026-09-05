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Xuất bản ngày 05/09/2026 06:45 PM
Xuất bản ngày 05/09/2026 06:45 PM

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 5/9): Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Công an Hà Nội đấu với Hà Tĩnh thuộc vòng 1 V.League.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp CAHN vs Hà Tĩnh

    V.League
    CAHN
    1-0
    Hà Tĩnh
    Leo Artur 5’
    ĐANG DIỄN RA

  • CLB Công an Hà Nội khai thác không gian ở 2 biên và tổ chức tấn công nhanh. Họ không giữ bóng nhiều ở giữa sân và tạo ra thế trận dồn ép.

  • Alan tạt bóng từ cánh trái. Quang Vinh đánh đầu trúng xà. CAHN tổ chức tấn công rất nhanh khi Hà Tĩnh dâng cao đội hình tranh cướp không hiệu quả.

  • Cú sút đầu tiên của Hà Tĩnh là tình huống Antonio sút xa quá cao. Đội khách thực hiện pha tấn công đơn giản bằng những pha bóng dài nhưng không hiệu quả.

  • Đình Bắc phối hợp nhịp nhàng với Leo Artur, xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút góc hẹp không trúng đích.

  • CAHN 1-0 Hà Tĩnh

    VÀO!CAHN
    5’
    Ghi bàn
    10Leo Artur

    Leo Artur sút xa, bóng chạm hậu vệ Hà Tĩnh đổi hướng khiến thủ môn không kịp cản phá.

  • Trận đấu bắt đầu

    Hà Tĩnh (áo trắng) giao bóng.

  • Đội hình CAHN và Hà Tĩnh

    Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính - 2
    Công an Hà Nội
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Nguyễn Filip
    TM
    5
    Đoàn Văn Hậu
    7
    Cao Pendant Quang Vinh
    8
    David Henen
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    10
    Leo Artur
    14
    Damia Sabater
    19
    Nguyễn Quang Hải
    ĐT
    38
    Nguyễn Adou Minh
    68
    Bùi Hoàng Việt Anh
    72
    Alan Sebastiao
    DỰ BỊ
    4
    Phan Ngọc Tín
    11
    Lê Phạm Thành Long
    12
    Hoàng Văn Toản
    15
    Bùi Xuân Thịnh
    23
    Vũ Thành Vinh
    TM
    26
    Hà Văn Phương
    88
    Lê Văn Đô
    Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính - 3
    Hà Tĩnh
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Nguyễn Thanh Tùng
    TM
    2
    Vương Văn Huy
    5
    Vũ Viết Triều
    6
    Helerson
    7
    Bùi Duy Thường
    8
    Nguyễn Trọng Hoàng
    ĐT
    9
    Daniel Passira
    20
    Huỳnh Tiến Đạt
    24
    Nguyễn Hoàng Trung Nguyên
    88
    Luiz Antonio
    90
    Charles Atshimene
    DỰ BỊ
    3
    Thái Bá Sang
    10
    Trần Phi Sơn
    16
    Phạm Văn Long
    17
    Trần Văn Bửu
    19
    Ngô Văn Lương
    25
    Trần Văn Tiến
    TM
    26
    Bùi Văn Đức
    38
    Võ Quốc Dân
    39
    Huỳnh Tấn Tài

  • Thông tin trận đấu CAHN vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 5/9)

    Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch V.League và vừa giành Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking bắt nhịp sớm bằng 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận đánh bại Adelaide United ở vòng loại AFC Champions League ELite.

    Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này giành 8 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. Thất bại duy nhất trong chuỗi này là trận thua Viettel 0-1 ngày 7/6.

    CLB Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh ở V.League. (Ảnh: VPF)

    CLB Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh ở V.League. (Ảnh: VPF)

    Nguyễn Quang Hải và đồng đội ghi 25 bàn và thủng lưới 8 lần trong giai đoạn kể trên. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà cũng tương đối ổn định với 4 trận giữ sạch lưới trong 10 trận gần đây.

    Hà Tĩnh chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 5, ghi 4 bàn trong khi nhận 12 bàn thua trong 10 trận đấu gần nhất. Đội bóng miền Trung có hàng phòng ngự rất khó xuyên thủng. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn luôn là điểm yếu của đội bóng này. Hà Tĩnh không ghi bàn ở 7 trong 10 trận gần nhất.

    Trong 9 lần CAHN đấu Hà Tĩnh, đội bóng ngành công an thắng 3, Hà Tĩnh thắng một và có tới 5 trận hòa.

  • Link xem trực tiếp CAHN vs Hà Tĩnh

    Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu V.League 2026-2027.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web)

    https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-hong-linh-ha-tinh-6a9941f0539e29ed5fce70ff?event=event&type=highlight

    Để xem trực tiếp trận đấu Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

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