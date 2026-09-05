Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch V.League và vừa giành Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking bắt nhịp sớm bằng 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận đánh bại Adelaide United ở vòng loại AFC Champions League ELite.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này giành 8 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. Thất bại duy nhất trong chuỗi này là trận thua Viettel 0-1 ngày 7/6.

CLB Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh ở V.League. (Ảnh: VPF)

Nguyễn Quang Hải và đồng đội ghi 25 bàn và thủng lưới 8 lần trong giai đoạn kể trên. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà cũng tương đối ổn định với 4 trận giữ sạch lưới trong 10 trận gần đây.

Hà Tĩnh chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 5, ghi 4 bàn trong khi nhận 12 bàn thua trong 10 trận đấu gần nhất. Đội bóng miền Trung có hàng phòng ngự rất khó xuyên thủng. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn luôn là điểm yếu của đội bóng này. Hà Tĩnh không ghi bàn ở 7 trong 10 trận gần nhất.

Trong 9 lần CAHN đấu Hà Tĩnh, đội bóng ngành công an thắng 3, Hà Tĩnh thắng một và có tới 5 trận hòa.