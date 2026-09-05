Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính

Cập nhật tỷ số trực tiếp CAHN vs Hà Tĩnh●V.LeagueCAHN1-0Hà TĩnhLeo Artur 5’ĐANG DIỄN RA
CLB Công an Hà Nội khai thác không gian ở 2 biên và tổ chức tấn công nhanh. Họ không giữ bóng nhiều ở giữa sân và tạo ra thế trận dồn ép.
Alan tạt bóng từ cánh trái. Quang Vinh đánh đầu trúng xà. CAHN tổ chức tấn công rất nhanh khi Hà Tĩnh dâng cao đội hình tranh cướp không hiệu quả.
Cú sút đầu tiên của Hà Tĩnh là tình huống Antonio sút xa quá cao. Đội khách thực hiện pha tấn công đơn giản bằng những pha bóng dài nhưng không hiệu quả.
Đình Bắc phối hợp nhịp nhàng với Leo Artur, xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút góc hẹp không trúng đích.
CAHN 1-0 Hà Tĩnh
Leo Artur sút xa, bóng chạm hậu vệ Hà Tĩnh đổi hướng khiến thủ môn không kịp cản phá.
Trận đấu bắt đầu
Hà Tĩnh (áo trắng) giao bóng.
Đội hình CAHN và Hà TĩnhCông an Hà NộiĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Nguyễn FilipTM5Đoàn Văn Hậu7Cao Pendant Quang Vinh8David Henen9Nguyễn Đình Bắc10Leo Artur14Damia Sabater19Nguyễn Quang HảiĐT38Nguyễn Adou Minh68Bùi Hoàng Việt Anh72Alan SebastiaoDỰ BỊ4Phan Ngọc Tín11Lê Phạm Thành Long12Hoàng Văn Toản15Bùi Xuân Thịnh23Vũ Thành VinhTM26Hà Văn Phương88Lê Văn ĐôHà TĩnhĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Nguyễn Thanh TùngTM2Vương Văn Huy5Vũ Viết Triều6Helerson7Bùi Duy Thường8Nguyễn Trọng HoàngĐT9Daniel Passira20Huỳnh Tiến Đạt24Nguyễn Hoàng Trung Nguyên88Luiz Antonio90Charles AtshimeneDỰ BỊ3Thái Bá Sang10Trần Phi Sơn16Phạm Văn Long17Trần Văn Bửu19Ngô Văn Lương25Trần Văn TiếnTM26Bùi Văn Đức38Võ Quốc Dân39Huỳnh Tấn Tài
Thông tin trận đấu CAHN vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 5/9)
Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch V.League và vừa giành Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking bắt nhịp sớm bằng 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận đánh bại Adelaide United ở vòng loại AFC Champions League ELite.
Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này giành 8 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. Thất bại duy nhất trong chuỗi này là trận thua Viettel 0-1 ngày 7/6.
Nguyễn Quang Hải và đồng đội ghi 25 bàn và thủng lưới 8 lần trong giai đoạn kể trên. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà cũng tương đối ổn định với 4 trận giữ sạch lưới trong 10 trận gần đây.
Hà Tĩnh chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 5, ghi 4 bàn trong khi nhận 12 bàn thua trong 10 trận đấu gần nhất. Đội bóng miền Trung có hàng phòng ngự rất khó xuyên thủng. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn luôn là điểm yếu của đội bóng này. Hà Tĩnh không ghi bàn ở 7 trong 10 trận gần nhất.
Trong 9 lần CAHN đấu Hà Tĩnh, đội bóng ngành công an thắng 3, Hà Tĩnh thắng một và có tới 5 trận hòa.
Link xem trực tiếp CAHN vs Hà Tĩnh
Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu V.League 2026-2027.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web)
https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-hong-linh-ha-tinh-6a9941f0539e29ed5fce70ff?event=event&type=highlight
Để xem trực tiếp trận đấu Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Đình Bắc, Quang Hải đá chính
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 5/9): Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Công an Hà Nội đấu với Hà Tĩnh thuộc vòng 1 V.League.
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