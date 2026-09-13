Link xem trực tiếp Man Utd vs Man City 22h30 ngày 13/9, vòng 4 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Man Utd vs Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 trên sân Old Trafford ở Manchester (Anh), thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man Utd vs Man City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam. Trận Man Utd vs Man City ngày 13/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Man Utd đấu với Man City được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man Utd vs Man City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd vs Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-4-6aa20f573d058a403dbf3ab4

Để xem trực tiếp Man Utd vs Man City trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Man Utd vs Man City

Man Utd có 4 điểm sau 3 vòng đầu tiên của Ngoại Hạng Anh 2026-2027, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội chủ sân Old Trafford thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2. Ở trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man Utd thắng Sabah 4-0 tại Champions League.

Sau 3 vòng, Man Utd thực hiện 68 cú sút, đạt 7,3 xG và có 19 lần dứt điểm trúng đích. Đội bóng này ghi 7 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua, với đúng 2 bàn thua trong mỗi trận Ngoại Hạng Anh từ đầu mùa.

Man City toàn thắng 3 vòng đầu, giành 9 điểm, ghi 7 bàn và thủng lưới 2 lần. Đội bóng của Enzo Maresca vừa thắng Coventry City 1-0 ở Ngoại Hạng Anh trước khi đánh bại Porto 2-0 tại Champions League.

Man Utd thắng 2-0 trong lần gần nhất tiếp Man City tại Old Trafford. Tính 4 trận derby Manchester gần nhất ở Ngoại Hạng Anh, Man City thắng 1, hòa 1 và thua 2.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man Utd vs Man City mới nhất.